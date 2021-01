13.01.2021 h 18:34 commenti

Strada ghiacciata: auto finisce nella scarpata mentre scende da Migliana

La donna che era a bordo del veicolo è stata recuperata dai vigili del fuoco e poi portata in ospedale. Per fortuna non è grave

Brutto incidente a causa del ghiaccio sulla strada che collega Migliana alla sr325. L'auto condotta da una donna, verso le 17.30 di oggi 13 gennaio, è uscita di strada all'altezza di una curva ed è finita nella scarpata, per fortuna fermandosi dopo qualche metro. Immediato l'allarme dato dalla stessa conducente, che era impossibilitata ad uscire. Sono così intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo, che hanno agganciato l'auto con un cavo per consentire l'intervento in sicurezza dei soccorritori del 118. La donna è stata così estratta dall'auto e portata in ospedale da un'ambulanza della Misericordia di Vaiano. Per fortuna non ha riportato conseguenze serie. La polizia municipale ha invece chiuso la strada per consentire le operazioni di soccorso e di recupero del veicolo. E' stata anche predisposta la salatura del manto stradale che in più punti risulta ghiacciato. Sul posto anche i volontari dell'Associazione carabinieri in congedo.

