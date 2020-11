16.11.2020 h 08:39 commenti

Storico volontario e formatore della Pubblica Assistenza muore per il covid

Giuseppe Gnocchi, conosciuto da tutti come Corrado, aveva 78 anni e da due settimane era ricoverato a Careggi per le complicazioni subentrate dopo il contagio. Era una persona sana e fino all'ultimo aveva prestato servizio in associazione

Il covid si è portato via anche una delle colonne della Pubblica Assistenza L'Avvenire: Giuseppe Gnocchi conosciuto da tutti come Corrado, volontario, formatore sanitario e pilastro della protezione civile. Aveva 78 anni e da un paio di settimane era ricoverato nell'ospedale di Careggi per le conseguenze del covid. Negli ultimi giorni la situazione era precipitata e Gnocchi era stato trasferito in terapia intensiva. Purtroppo non ce l'ha fatta.

La morte di Gnocchi ha gettato nel lutto e nel dolore la grande famiglia della Pubblica Assistenza: "Un’altra nostra grande colonna, un grande componente del Volontariato pratese, ha deciso di lasciarci - si legge sulla pagina Facebook dell'associazione -. Questa notte purtroppo, Corrado Gnocchi, ha perso la sua battaglia. Corrado sarà per sempre un esempio per tutti coloro che lo hanno conosciuto. La sua serietà, la sua autorevolezza, la sua disponibilità sono, e saranno, i mattoni per costruire tutto questo: non meritò di nascere, chi visse sol per sé”.

Gnocchi non aveva particolari patologie e fino al momento in cui si era contagiato aveva prestato servizio per la Pubblica Assistenza.