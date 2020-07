03.07.2020 h 08:26 commenti

Storico bis per lo scrittore Sandro Veronesi: il Premio Strega è di nuovo suo

L'autore pratese ha confermato il ruolo di superfavorito e si è aggiudicato con "Il Colibrì" l'edizione 2020 del prestigioso riconoscimento che aveva già vinto nel 2006: è il secondo a riuscire nella doppietta. Mercoledì 15 luglio sarà al Museo del Tessuto

Bis per lo scrittore pratese Sandro Veronesi che ha vinto il Premio Strega 2020 con 200 voti per "Il colibrì" (La nave di Teseo). E' la seconda volta che Veronesi si aggiudica quello che viene considerato il più prestigioso premio letterario italiano: era successo nel 2006 con "Caos Calmo".

Al secondo posto si è piazzato Gianrico Carofiglio con "La misura del tempo" (Einaudi), 132 voti , e al terzo Valeria Parrella con "Almarina" (Einaudi), 86 voti. Al quarto posto Gian Arturo Ferrari con "Ragazzo italiano" (Feltrinelli), 70 voti, al quinto Daniele Mencarelli con "Tutto chiede salvezza" (Mondadori), 67 voti e al sesto Jonathan Bazzi con "Febbre" (Fandango Libri), 50 voti. A presiedere il seggio Antonio Scurati, vincitore della scorsa edizione del Premio Strega. Hanno votato in 605 su 660 aventi diritto al voto.

“Quando ho vinto per la prima volta diluviava. Era un’edizione particolare. Anche questa è molto speciale. Rendo bene in condizioni estreme”, ha dichiarato lo scrittore prima di dedicare il premio a “coloro che sono in mare e che cercano ospitalità nei nostri porti”.

Veronesi era alla vigilia il superfavorito ed è sempre stato in testa durante lo spoglio. Di vincere lo Strega due volte era successo finora solo a Paolo Volponi: "Solo l'amare, solo il conoscere conta, non l'aver amato, non l'aver conosciuto. La gente cambia, le persone cambiano. C'è un paesaggio diverso, nativi digitali che adesso leggono, che hanno un atteggiamento diverso e questo uno lo percepisce anche se qua dentro sembra che il tempo si sia fermato. Non mi ricordo nulla della prima volta, lo leggo sui libri che c'e' stata una vittoria" ha sottolineato Veronesi.