07.04.2018 h 17:20 commenti

Stop glifosato, continuano i controlli sul territorio di Carmignano per verificare il rispetto dell’ordinanza

Previste multe per chi utilizza erbicidi con la presenza della sostanza che il Comune ha messo fuori legge

Il Comune di Carmignano ribadisce il suo no all'uso sull'intero territorio - aree pubbliche e private, agricole ed extra agricole - di prodotti erbicidi a base di glifosato, in quanto ritenuti potenzialmente pericolosi per l'ambiente, il territorio e l'intera comunità. Dopo aver rinnovato l'ordinanza di stop al glifosato, in vigore fino al 31 dicembre 2018, proseguono i controlli sul territorio per verificare l'effettivo rispetto del divieto. In seguito ad alcune verifiche sono stati prelevati dei campioni e sono in corso degli approfondimenti per verificare l'effettiva presenza o meno di tracce di flifosate sul terreno.

"La volontà dell'amministrazione è di proseguire sulla strada di uno sviluppo locale sostenibile e di qualità e faremo tutti gli sforzi necessari affinché l'ordinanza sul non utilizzo di prodotti contenenti Glifosate venga rispettata - spiega il sindaco Edoardo Prestanti -. Tutto questo a tutela dell'ambiente che ci circonda, della salute dei nostri cittadini e dell'agricoltura sana e di qualità".

L’uso di prodotti erbicidi è ampiamente diffuso sul territorio comunale, sia nelle coltivazioni agricole per evitare la crescita di eventuali erbe infestanti, che nella cura di giardini e aree verdi private. Tra i vari prodotti utilizzati ci sono quelli che contengono, appunto, glifosate, sostanza che potrebbe causare delle situazioni di degrado sul territorio, con conseguenti rischi di natura igienico sanitaria.

Ed è proprio per garantire il rispetto dell'ordinanza che all'interno del Comando di polizia municipale di Carmignano è stato istituito un vero e proprio gruppo di lavoro deputato a questo tipo di controlli, composto dal comandante Giuliano Pascucci e da un agente preordinato alla tutela dell'ambiente.

Il non rispetto dell'ordinanza comporta l'applicazione di sanzioni amministrative che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. Se si tratta invece di pesticidi, così come predisposto dalla direttiva europea, la sanzione amministrativa oscilla da 5mila a 20mila euro.