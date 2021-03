15.03.2021 h 17:59 commenti

Stop di Aifa ad AstraZeneca, in Toscana sospese 34mila vaccinazioni

Prime conseguenze della decisione presa nel pomeriggio. Solo per oggi sono stati bloccati i vaccini per 4mila persone prenotate

Sono circa 34mila le somministrazioni di vaccino Astrazeneca prenotate questa settimana, fino al 21 marzo, in Toscana e annullate in base allo stop arrivato dall'Aifa , che ha deciso di estendere il divieto di utilizzo di questo vaccino su tutto il territorio nazionale, in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell'Ema. E' quanto annuncia la Regione in una nota.In Toscana, si spiega, la vaccinazione con dosi Astrazeneca è stata "sospesa con effetto immediato, fino a nuove comunicazioni" a partire da quelle in corso oggi pomeriggio, circa 4mila. Per domani, 16 marzo, risultano sospese circa 5.500 somministrazioni e per dopodomani altre 5.500. Da oggi a domenica, conclude la nota, sono sospese circa 34mila prenotazioni in tutto."Allo stato attuale in Toscana non è segnalato alcun effetto collaterale rispetto ai vaccini AstraZeneca somministrati". Lo ha detto Eugenio Giani, presidente della Toscana, riguardo alla sospensione disposta dall'Aifa, volendo sottolineare che nella sua regione non ci sono stati decessi o eventi avversi gravi in persone dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca.