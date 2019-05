28.05.2019 h 15:42 commenti

Stop del Tar a Peretola, Firenze non si arrende. I comitati esultano

Ricorreranno al Consiglio di Stato il Comune gigliato, la Regione e il gestore del Vespucci, Toscana Aeroporti, che attacca i giudici amministrativi



Dopo 24 ore di silenzio, nel pomeriggio di oggi, 28 maggio, anche il presidente della Regione ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato. Secondo il governatore "la presenza di numerose prescrizioni costituisce un'ulteriore conferma della densità e dell'accuratezza dell'istruttoria, tutt'altro dunque dalla pretesa di una sua insufficienza o inadeguatezza". Toscana Aeroporti, il Comune di Firenze e anche la Regione faranno ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar della Toscana che ha annullato il decreto ministeriale di Via del progetto di ampliamento, cancellando di fatto la compatibilità ambientale della nuova pista ( LEGGI ). La seconda sonora bocciatura nel giro di tre anni da parte dei giudici amministrativi è un boccone amarissimo da buttare giù per il gestore dello scalo fiorentino ma anche per l'esercito di politici che sostiene la bontà del progetto a cominciare dal primo cittadino Dario Nardella appena confermato alla guida della città gigliata.Dopo 24 ore di silenzio, nel pomeriggio di oggi, 28 maggio, anche il presidente della Regione ha annunciato il ricorso al Consiglio di Stato. Secondo il governatore "la presenza di numerose prescrizioni costituisce un'ulteriore conferma della densità e dell'accuratezza dell'istruttoria, tutt'altro dunque dalla pretesa di una sua insufficienza o inadeguatezza".

Toscana Aeroporti si spinge oltre il semplice e scontato annuncio del ricorso criticando pesantemente la decisione dei giudici che di fatto hanno sposato la linea dei comitati contrari al progetto sulla inadeguatezza delle verifiche ambientali sostenuta anche dai Comuni ricorrenti tra cui Prato e Sesto Fiorentino. "La sentenza non affronta profili giuridici ma entra nel merito dei dettagli tecnici sovvertendo il giudizio dei tecnici istituzionali all’uopo preposti. Appare, peraltro, quantomeno singolare che il Giudice, entrato nel merito dei dettagli progettuali, non si sia avvalso di un proprio consulente tecnico e che la sentenza sia stata deliberata lo stesso giorno dell’udienza. In pratica, in qualche ora il Collegio giudicante ha studiato, approfondito e valutato senza aver alcuna competenza tecnica in materia 146 elaborati progettuali e un totale di 399 elaborati tecnici e ambientali, la cui predisposizione e approvazione ha visto impegnati tecnici ministeriali e istituzionali qualificati e varie Università per oltre due anni e mezzo".

Il Tar ha accolto anche la tesi dei ricorrenti contro compiti e composizione dell'Osservatorio ambientale chiamato a valutare il rispetto delle prescrizioni che tra l'altro sono una valanga.

E questo è un altro punto contestato da Toscana Aeroporti: "Il giudice censura, infine, che dell’Osservatorio ambientale, a cui sono state demandate le verifiche di ottemperanza alle prescrizioni, non abbia fatto parte alcun rappresentante dei Comuni avversi all’opera. Non esiste una legge che preveda ciò che il giudice ha stabilito".

L'associazione Vas di Prato e il coordinamento dei comitati contrari alla nuova pista, intanto, assaporano il gusto della vittoria di Davide contro Golia, ma con sobrietà e rivolgono il loro pensiero agli abitanti di Quaracchi: "Ora qualcuno dovrà rispondere anche ai cittadini di Peretola e Quaracchi, che sono stati strumentalizzati per creare i presupposti di necessità per una nuova pista, nei fatti non necessaria. Questi cittadini dovranno chiedere conto a quei soggetti che erano proposti alla verifica e controllo e che si sono sempre voltati dall’altra parte, perché se i decreti di Via e i decreti presidenziali (del precedente master plan con allungamento della pista) fossero stati attuati, i disturbati dal rumore, sarebbero stati molto ma molto inferiori".

E.B.