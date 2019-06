07.06.2019 h 17:27 commenti

Stop allo sciopero alla tintoria Fada, raggiunto l'accordo fra proprietà e Si Cobas

Ai lavoratori verrà applicato il contratto nazionale e garantite le otto ore lavorative per cinque giorni alla settimana. Gli avvocati dei due leader del sindacato Toscano e Caudiero stanno preparando il ricorso alla Prefettura del foglio di via

a.a

Stop ai picchetti e agli scioperi ( LEGGI ) alla tintoria Fada di San Giusto, ieri 6 giugno il sindacato Si Cobas ha raggiunto l’accordo con la proprietà per l’applicazione del contratto nazionale dei tintori. “Da oggi – ha spiegato il leader Luca Toscano – i lavoratori godranno dei diritti minimi, primo fra tutti quello di lavorare 8 ore cinque giorni alla settimana e di avere ferie e Tfr garantito. La via della sindacalizzazione dei lavoratori è sicuramente quella giusta”.Nella documento approvato è prevista anche una stabilizzazione a tempo indeterminato dei 33 lavoratori. Nessun commento, invece, da Yu Zhang responsabile della Fada che nei giorni di protesta aveva chiesto l’aiuto alle istituzioni, minacciando addirittura di tagliarsi le vene, se nessuno fosse intervenuto a sbloccare la situazione.Nessuna novità,invece, per quanto riguarda il foglio di via recapitato ai due leder di Si Cobas Luca Toscano e Sarah Caudiero dal questore di Prato. “Lo studio legale a cui ci siamo rivolti – spiega Toscano – sta lavorando al ricorso lo presenterà a giorni in Prefettura a Prato, intanto mi chiedo se l’esito positivo di questa vertenza che, di fatto ha dimostrato le irregolarità all’interno dell’ azienda, verrà considerata un’altra prova della nostra pericolosità sociale”.Il sindacato dall’inizio dell’anno ha regolarizzato anche i lavoratori della tintoria DL e quelli della Stamperia Rosso, sempre gestite da imprenditori cinesi.