04.02.2019 h 11:46 commenti

Stop alle prove colore per i tessuti: Beste lancia il primo dispositivo "catturacolore"

L'azienda pratese lo presenterà in anteprima a Milano Unica: collegato ad una app consente di avere in sole 48 ore la riproduzione fedele di quanto desiderato

Catturare il colore e riprodurlo in maniera esatta, senza errori e senza sprechi, grazie ad un dispositivo innovativo realizzato da Beste: si chiama "Bestone" ed è un prodotto altamente innovativo, che utilizza l’innovazione digitale per automatizzare il processo di produzione. Bestone è anche una app, che permette di catturare il colore direttamente con il proprio smarthphone, per non perdere nessuno spunto creativo.

Grazie a un piccolo dispositivo cilindrico, dotato di occhio elettronico e collegato a una app, il cliente può catturare il colore, codificarlo con un algoritmo messo a punto dopo 3 anni di ricerche e inviarlo direttamente ai laboratori dello stabilimento Beste per riprodurre il colore selezionato. Non solo, il cliente può scegliere da remoto anche tra 8 materiali diversi per composizione del tessuto sul quale vuole vedere la prova colore. E’ possibile realizzare prove colore da 3x3 cm fino a 5 metri: dal ricevimento della richiesta all’invio del tessuto al cliente servono solo 48 ore.

Si tratta di uno strumento rivoluzionario per il settore e non solo, che può essere applicato in settori diversi: non solo moda, ma anche arredamento e automotive, ad esempio. L’azienda lo ha sviluppato e brevettato internamente con risorse dedicate. Beste ha scelto l’edizione di febbraio di Milano Unica (in programma da domnai 5 al 7 febbraio) per presentare in anteprima mondiale il prodotto, che sarà disponibile per i propri clienti in fiera.

A oggi le prove colore rappresentano un grosso costo e una perdita di tempo per clienti e fornitori: spedire una referenza di un colore da New York a Prato costa soldi e prende tempo prezioso. Poi a volte il colore non è ben interpretato e quindi servono più invii con ulteriore perdite di tempo: tutto questo è risolto dal "Bestone".

La scelta di utilizzare questo dispositivo ha anche un impatto positivo per l’ambiente: basta pensare al risparmio di CO2 collegata al numero di pacchi che vengono inviati per controllare le referenze colore. Per quantificare il risparmio ambientale, Beste ha incaricato un’azienda specializzata a realizzare uno studio che verrà presentato nelle prossime settimane.