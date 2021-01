08.01.2021 h 13:39 commenti

Stop alle file per il tracciamento nei negozi e nei locali grazie ad una app creata da due pratesi

Una volta scaricata l’applicazione bisogna registrarsi inserendo nome e cognome, scattarsi un selfie e il gioco è fatto. Entori è in grado di associare automaticamente ai dati inseriti il numero di telefono del cellulare su cui è stata scaricata

Stop alle file interminabili di fronte ai negozi, ai cinema e ai ristoranti ma anche alle liste cartacee per la registrazione delle presenze così come prevede la normativa antiCovid.

Tutto questo grazie a un app creata da due pratesi, Alessandro Rubino e Stefano Lunardi, che stamani l'hanno presentata pubblicamente. Si chiama “Entori” che in giapponese significa “ingresso”. Giappone simbolo di civiltà e di disciplina perché la nuova applicazione agevolerà il tracciamento e la conservazione dei dati della clientela per tutte le imprese obbligate dalle disposizioni del governo a mantenere un registro delle presenze che hanno avuto accesso ai loro locali e permetterà ai clienti un accesso veloce e in sicurezza.

“L’idea nasce dall’esperienza personale e dalle difficoltà incontrate sul campo. Avevo organizzato alcuni concerti la scorsa estate e Stefano si occupava della sicurezza e quindi anche di raccogliere all’ingresso nome, cognome e numero di telefono delle tante persone che nel frattempo aspettavano in fila – spiega Alessandro Rubino, amministratore delegato di Entori -. Abbiamo pensato ad un modo pratico e veloce per sprecare meno carta e facilitare la conservazione dei dati, tutelando la privacy degli utenti ed evitando che si creino lunghe file all’ingresso di qualsiasi attività. Un sistema che è anche più sicuro rispetto a quelli tradizionali, visto che i dati inseriti corrispondono sempre a quelli reali e non è possibile bluffare, per esempio, sul numero di telefono. Ci auguriamo tutti, ovviamente, di poter tornare ad aprire in sicurezza quanto prima anche le attività che al momento sono ancora costrette a star chiuse o di poter tornare a fare eventi in città”.



Ma proviamo a capire come funziona questa nuova applicazione, che è già scaricabile da App Store o Play Store. Vediamo prima il profilo “clienti” che è gratuito. Una volta scaricata l’applicazione bisogna registrarsi inserendo nome e cognome, scattarsi un selfie e il gioco è fatto. Entori è in grado di associare automaticamente ai dati inseriti il numero di telefono del cellulare su cui è stata scaricata.

Nel momento in cui si dovrà entrare in un qualsiasi esercizio commerciale basterà cliccare sull’applicazione ed essa genererà un QR code che l’esercente o il responsabile dell’evento in questione, anche loro iscritti ad Entori come utenti business, dovranno semplicemente scansionare. I dati sensibili restano al sicuro in quanto protetti da crittografia: al responsabile dell’attività comparirà sul display del telefono solamente la foto profilo, che servirà per confermare l’identità dei soggetti. Quel QR code generato varrà inoltre come autocertificazione, sottoscritta da parte del cliente, di assenza di sintomi o contatti precedenti riconducibili al covid-19.

Per gli utenti business, cioè tutti gli esercenti interessati, che potranno scaricare l’applicazione su più di un device, invece, il vantaggio sarà quello di avere in un personale database virtuale con i dati di tutte le presenze, divisi giorno per giorno, ora per ora, senza dover perdere tempo nella compilazione delle liste cartacee e senza dover impazzire per conservarle in un luogo sicuro, con evidenti risparmi in termini di tempo, di utilizzo di carta e anche di igiene e tutela della privacy (niente più sbirciatine involontarie agli altri nomi della lista cartacea). Questi database saranno gestiti da Entori, che all’occorrenza (un caso di positività segnalato) e su richiesta potrà prontamente fornire indicazioni precise e dettagliate alle aziende sanitarie sulle presenze di un certo giorno e di un certo orario per ogni singola attività.

“In un momento così delicato per le imprese abbiamo deciso di regalare 300 accessi gratuiti nel primo mese di iscrizione anche a tutti gli utenti business. Vogliamo prima di tutto agevolare la ripartenza di tutti i settori lavorativi. Poi l’applicazione, che non è invasiva, non utilizza bluetooth e non lavora in background resterà gratuita per i profili utente – aggiunge Stefano Lunardi, legale rappresentante di Entori -. Per i profili business abbiamo anche già studiato dei pacchetti da mille ingressi da acquistare a prezzi comunque agevolati. Il tracciamento è l’arma più importante che abbiamo per prevenire ed evitare il diffondersi del contagio da coronavirus”.

L'iniziativa trova il consenso del Comune di Prato nella persona dell'assessore Benedetta Squittieri e da Confesercenti che la promuoverà tra i propri iscritti per facilitare la ripartenza.