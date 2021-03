11.03.2021 h 15:36 commenti

Stop alle file lungo viale Leonardo da Vinci allo svincolo di Capezzana grazie al raddoppio della corsia

I lavori sono iniziati oggi e dovrebbero terminare entro giugno. E' previsto anche un percorso pedonale per "avvicinare" Vergaio a Capezzana

Via le interminabili file lungo viale Leonardo da Vinci allo svincolo di Capezzana per chi proviene da Pistoia. Questa mattina, 11 marzo, sono iniziati i lavori di allargamento della corsia sud-ovest, parallela al sottopasso, che velocizzando la svolta a destra di chi è diretto verso la tangenziale sud, renderà più fluido il traffico dei veicoli che devono entrare in rotatoria e ridurrà le code di almeno il 20%. L'assessore alla viabilità, Cristina Sanzò ha effettuato un sopralluogo con il tecnico comunale responsabile dell'intervento, l'ingegnere Edoardo Bardazzi.

Costati 300mila euro a cui vanno aggiunti i 50mila euro per espropriare le aree necessarie, i lavori non avranno interferenze con la viabilità e dovrebbero terminare entro giugno. La nuova corsia sarà lunga circa 120 metri e partirà dall'inizio del sottopasso.

Durante le operazioni saranno sradicati alcuni alberi che saranno ripiantati nell'area attigua che appartiene allo stesso proprietario espropriato.





Allo studio la possibilità di aggiungere anche una ciclabile. "Questo intervento risolverà molti problemi per la circolazione particolarmente difficile per chi, arrivando da Prato ovest, ha la necessità di andare verso la parte sud della città - ha affermato l'assessore Cristina Sanzò -. E' allo studio inoltre da parte dei tecnici dell'amministrazione una ipotesi di collegamento ciclopedonale per unire le frazioni a sud con Capezzana permettendo così una più semplice e sicura possibilità di oltrepassare la declassata".

L'intervento permetterà anche di "ricucire" la frazione di Capezzana con quelle di Vergaio e di Tobbiana, divise dal sottopasso di viale Leonardo da Vinci, perchè saranno realizzate delle scalette collegate a un percorso pedonale ben segnalato che consentirà ai pedoni di muoversi tra i due abitati in sicurezza e senza grandi giri.

(e.b.)