Stop alle code di stranieri fuori dalla Questura: l'Ufficio Immigrazione riceve solo su appuntamento

Dal primo settembre entra in vigore la nuova modalità che prevede l'accesso attraverso un'agenda elettronica disponibile sul web

Per chi transita davanti alla Questura, le lunghe file di cittadini stranieri, in attesa di varcare il portone per sbrigare le pratiche, è ormai diventata una scena familiare. Da qualche anno, è stata realizzata anche una tettoia con un percorso riparato dalle imtemperie, dopo che per molto tempo l'attesa era sotto il sole o la pioggia. Ma adesso tutto questo finirà. Da ieri, sabato 1 settembre, infatti, cambia drasticamente la modalità di accesso all'Ufficio immigrazione. Da ora in poi sarà obbligatorio prenotare web l'appuntamento attraverso un'agenda elettronica al sito www.cupa-project.it.

Lo straniero o il suo legale rappresentante potrà, quindi, prendere un appuntamento per il deposito cartaceo della domanda presso gli sportelli dell'Ufficio immigrazione presentandosi direttamente alla data ed all’ora indicati in sede di prenotazione. Non sarà quindi più possibile accedere all’Ufficio Immigrazione semplicemente attendendo il proprio turno in fila al di fuori della Questura. Anche le associazioni, i patronati o gli avvocati, che presenteranno in nome e per conto dello straniero le varie richieste di permesso di soggiorno (ad esempio per assistenza minori, per familiari cittadini UE, per cure mediche, richiesta protezione internazionale ecc.) dovranno inviare una mail all’indirizzo amministrazione@cupa-project.it.