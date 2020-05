28.05.2020 h 14:24 commenti

Stop alle 23 per le bevande da asporto: ecco le nuove regole che si sono dati i locali del centro

Il codice di autoregolamentazione è stato approvato anche dalla prefettura e a breve sarà recepito da un'ordinanza del sindaco Biffoni

Anche la Prefettura dà il via libera al codice di autoregolamentazione dei locali del centro che prevede lo stop alla somministrazione e vendita delle bevande da asporto dalle 23 di ogni venerdì e sabato a partire da domani, 29 maggio. Dopo questo orario saranno serviti solo coloro che sono ai tavoli o comunque negli spazi a sedere. Nelle prossime ore il sindaco Matteo Biffoni emanerà l'ordinanza che recepisce questa regola anti assembramento per la Fase 2 anti Covid.

Si chiude quindi positivamente la partita per la gestione in sicurezza della movida dopo le criticità registrate lo scorso fine settimana soprattutto nella fascia oraria della mezzanotte. Probabilmente Prato è la prima città toscana a realizzare questo modello: un sistema di regole che attraverso Confcommercio e Confesercenti sono state condivise dai locali, fatte proprie dal Comune e ben accolte dal Prefetto.

Adesso non resta che testarne l'efficacia e, nel caso, modificare se necessario: "L'idea di imporre chiusure e orari non ci convinceva. - afferma Il sindaco Matteo Biffoni - Anche perchè i titolari dei vari esercizi pubblici hanno dimostrato grande senso di responsabilità sia nell'attuazione dei protocolli di sicurezza che nel cercare di tenere sotto controllo gli avventori per quanto possibile. Con questo codice di autoregolamentazione fanno e facciamo un ulteriore passo in avanti e anche il prefetto ha apprezzato questo sforzo. E' una scelta di coerenza e di attenzione. Riconosciamo un grandissimo lavoro, partito dal basso, accompagnato dall'amministrazione comunale e poi diventato patrimonio condiviso".

Pensare di risolvere i problemi con le multe a raffica o peggio, contingentando il centro, non è mai sembrata l'opzione migliore. Probabilmente l'extrema ratio in caso di perdita totale del controllo. Molto dipenderà da cosa accadrà questo fine settimana soprattutto in tre punti "caldi" del centro: via Settesoldi, via Santa Trinita e via dei Lanaioli.

Ovviamente per gli assembramenti fuori dal centro, come alla Sacra Famiglia e a Filettole, i controlli saranno serrati. Solo la polizia municipale mette in campo sei pattuglie di cui due impegnate fuori centro, oltre agli agenti in borghese dell'unità commerciale per i controlli sul rispetto delle disposizioni anti Covid.

E.B.