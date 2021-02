10.02.2021 h 09:20 commenti

Stop alla Terza corsia sulla Firenze-Mare. Autostrade revoca il bando per i lavori

Il sindaco Biffoni è preoccupato per le opere di compensazione previste come il raddoppio del Ponte Lama. Esulta invece il comitato cittadino che da anni lotta contro questo intervento ma ora la battaglia si sposta sulla realizzazione delle barriere antirumore e inquinamento che la società autostradale ha legato al progetto

Un effetto negativo dello stop al cantiere è lo slittamento delle opere di compensazione sui territori interessati. Ad esempio su Prato era previsto il raddoppio del Ponte Lama. Ed è proprio questo a preoccupare il sindaco Matteo Biffoni: "Cerchiamo di capire i morivi, se è semplicemente uno stop tecnico, temporaneo e definitivo. - afferma il primo cittadino - Questo ripropone il tema dei rapporti con la mobilità fiorentina. Sicuramente dobbiamo pensare ad altro a partire dal trasporto su ferro e dalla metrotramvia Prato-Firenze, ma anche il trasporto su gomma deve essere rafforzato in qualche modo. C'è da capire come. Aspettiamo l'incontro tra il presidente della Regione Eugenio Giani e Autostrade per capire quale è precisamente la situazione".

(e.b.)

Stop alla realizzazione della Terza corsia dell’A11. A decretarlo é stata la stessa società autostradale che ha revocato il bando di gara per i lavori nel tratto che va da Pistoia a Firenze del valore di quasi 250 milioni di euro. Il motivo è da ricercare nella battaglia tra governo e società sulla concessione della rete autostradale italiana. Fino a che non si chiarirà, Autostrade per l’Italia non farà investimenti.C'è anche un’altra faccia della medaglia della revoca dei lavori. L’installazione delle barriere antirumore e antinquinamento, nonostante sia prevista per legge dal 2002, è stata inserita nel progetto della Terza corsia da Autostrade per l’Italia. Questo significa che se l’opera viene messa al palo anche gli interventi di mitigazione ambientale faranno la stessa fine. Per questo il comitato cittadino che si batte contro la Terza corsia e definisce la notizia dello stop al bando "davvero straordinaria" fa appello al sindaco Biffoni perché si faccia garante della salute e della sicurezza della cittadinanza, disponendo in tempi ragionevoli un nuovo progetto di messa a dimora degli impianti di mitigazione: “Dopo oltre nove anni di impegno e mobilitazione costante del nostro comitato, finalmente sembra che la situazione stia uscendo dalla corsia d'emergenza. L’accordo con Anas indicava infatti l'installazione di pannelli adeguati entro il 2019. Anche per questo lo scorso anno abbiamo depositato un esposto in Procura, sottolineando le ricadute sulla salute e sulla vivibilità nelle frazioni a ridosso del tratto autostradale. Facciamo appello al sindaco del Comune di Prato, perché si faccia seriamente garante della salute e della sicurezza della cittadinanza, disponendo in tempi ragionevoli un nuovo progetto di messa a dimora degli impianti di mitigazione”.