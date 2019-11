12.11.2019 h 13:30 commenti

Stop alla sosta selvaggia alle fermate dell'autobus, multe e carroattrezzi

Una settimana fa il volantinaggio, ieri le multe e oggi anche la rimozione forzata in viale della Repubblica in prossimità del Buzzi dove è emersa la maggiore criticità dopo una ricognizione effettuata in collaborazione con Cap

Stop alla sosta selvaggia alle fermate dell'autobus in viale della Repubblica. Questa mattina, 12 novembre, sono entrati in azione polizia municipale e i carroattrezzi per liberare dalle auto parcheggiate lo spazio bus che si trova in vicinanza dell'istituto Buzzi lungo entrambe le direzioni. Un provvedimento annunciato la scorsa settimana con una sorta di volantinaggio e anticipato da una raffica di multe elevate ieri ai trasgressori. Azioni di prevenzione che evidentemente non sono state sufficienti a far rispettare i divieti di sosta agli automobilisti. E così oltre alle multe è arrivato anche il carroattrezzi. Il pugno di ferro è frutto di un percorso di confronto tra Comune e Cap per garantire sicurezza agli utenti dei mezzi pubblici e anche al personale Cap che spesso è costretto a fermare l'autobus in mezzo alla strada per far scendere o salire le persone poichè l'area dedicata è occupata dai mezzi in sosta. La ricognizione effettuata su tutta la città ha evidenziato una particolare criticità alle fermate in corrispondenza del Buzzi e oggi il Comune è passato dalle parole ai fatti.

Un altro punto critico si trova a Carmignano nei pressi della scuola Pontormo. In questo caso però il Comune ha deciso di risolvere le "cattive" abitudini dei suoi cittadini, spostando la fermata e creando un percorso di accompagnamento in sicurezza dalla scuola alla fermata.