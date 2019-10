21.10.2019 h 16:59 commenti

Stop alla prescrizione, i penalisti incrociano le braccia: "Lo Stato deve garantire processi certi e veloci"

Astensione collettiva dei penalisti dall'attività giudiziaria fino al 25 ottobre contro il 'fine processo mai' che entrerà in vigore il primo gennaio 2020. Appello al Governo

nadia tarantino

No alle nuove norme sulla prescrizione. E' l'appello dell'Unione Camere penali italiane contro l'entrata in vigore dal primo gennaio 2020 del 'processo a tempo indeterminato' che di fatto cancella la prescrizione coniugando all'infinito l'azione giudiziaria. Un appello che si traduce in un'astensione collettiva degli avvocati a cui aderisce naturalmente anche la Camera penale di Prato. “La prescrizione – le parole del presidente Gabriele Terranova – è una regola di civiltà. Lo Stato che ha la pretesa di giudicare un cittadino deve essere in grado di farlo in tempi brevi o almeno certi. Deve preoccupare un sistema che costringe un cittadino a sospendere la propria vita perché non sa quando avrà giustizia: questo significa esproprio della vita”.Gli avvocati guardano alla riforma organica del sistema giudiziario, promessa dal Governo per affiancare l'abrogazione della prescrizione ma di fatto non ancora incardinata. “Si preferisce – è la critica che arriva dalla Camera penale di Prato – l'intervento a spot piuttosto che quello strutturale. E' un errore, un po' come se si aumentasse la tollerabilità delle sostanze tossiche per far diventare automaticamente buona l'acqua inquinata”. Il parallelo spiega molto, come spiega molto l'altro parallelo che gli avvocati vanno sventolando: “E' come togliere la data di scadenza dallo yogurt – ancora il presidente Terranova – non è una soluzione”.Poco importa che si tratti di imputati o di parti offese, di innocenti o di colpevoli: i tempi della giustizia devono avere un orizzonte temporale definito. Questo chiedono gli avvocati che respingono con forza la lettura da più parti proposta secondo la quale l'annullamento della prescrizione porterà tempi più celeri per i processi. “Non è l'azione dell'avvocato – spiega Terranova – che determina la situazione patologica che affligge il sistema giudiziario senza contare che in molti casi la prescrizione è già neutralizzata perché si fa spesso ricorso alla sospensione e lo si fa sempre quando il processo viene rinviato a causa dell'astensione del difensore”.I tempi dei processi sono già lunghissimi: in media un processo per associazione mafiosa dura 30 anni, per associazione a delinquere per traffico di stupefacenti 40, per bancarotta 18, per riciclaggio 15, per corruzione e peculato 12.“Tempi già lunghissimi e se anche questo non basta è chiaro che occorre mettere mano al sistema giudiziario – aggiunge Gabriele Terranova – occorre attivare strumenti alternativi per esercitare l'azione penale, non si può pensare che qualsiasi notizia di reato debba condurre al dibattimento perché questo porta solo caos, quel caos che il cittadino che a che fare con la giustizia già conosce”.L'astensione dall'attività penale continua fino al 25 ottobre.