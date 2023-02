27.02.2023 h 17:58 commenti

Stop alla giungla degli interventi per i sottoservizi, il Comune impone un coordinamento

Fioccano multe da 800 euro ciascuna per ripristini di asfalto fatti male e per interventi non comunicati. Il giudice di pace dà ragione al Comune. L'assessora Sanzò convoca i rappresentanti di enti e ditte che si occupano di acqua, energia e fibra

Stop all'asfalto asfalto appena steso e asciugato subito "bucato" per un nuovo allaccio privato o per interventi di riparazione, lavori stradali non comunicati nonostante l'obbligo imposto dal regolamento comunale e a ripristini fatti male. L'obiettivo è ambizioso e più volte tentato, ma ora prende corpo in forma collettiva. Ieri mattina, 27 febbraio, l'assessora alla città curata Cristina Sanzo' ha riunito nel salone consiliare tutti gli enti e le aziende che si occupano di sottoservizi: acqua, fibra, energia. La parola d'ordine è "coordinarsi". "E' importante, oltre a rispettare le regole, trovare una modalità che permetta alle aziende di fare il proprio lavoro e all'utenza di soddisfare le proprie esigenze ma nel rispetto del patrimonio pubblico. - afferma Sanzò - Le risorse a disposizione sono poche, non possiamo permetterci ripristini non eseguiti a regola d'arte e una giungla d'interventi. Non è giusto nei confronti della collettività".Il coordinamento è frutto di una linea dura tenuta dall'assessorato, fatta soprattutto di multe che ammontano a 800 euro ciascuna. Qualche numero fornito da Consiag servizi. Nel 2022 le sanzioni sono state ben 136 tra mancate comunicazioni e ripristini raffazzonati. Nell'ultimo quadrimestre 2022 sono state 70. Da gennaio a oggi, al momento sono 10. Multe, spesso indirizzate ai subappalti, che hanno provocato più di un mal di pancia tra le aziende ma che hanno poi portato a convergere sulla necessità di un coordinamento nell'interesse di tutti. Anche perchè il ricorso al giudice di pace tentato da qualcuno si è rivelato inutile: fatta eccezione per un caso che conteneva un errore, le cinquanta multe contestate sono state confermate e quindi raddoppiate. Meglio quindi trovare un accordo.Nei prossimi mesi capiremo se dalle parole si riuscirà a passare ai fatti.