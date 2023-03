01.03.2023 h 19:21 commenti

Stop all'uso sanitario dell'ex Creaf, l'ospedale di comunità sarà fatto altrove

La decisione sarebbe stata presa per un rallentamento nel passaggio di proprietà dell'immobile che corre lungo via Dossetti. Ecco le due ipotesi alternative al vaglio

(e.b.)

Sfuma il progetto di trasformare Pegaso 1 all’ex Creaf in un ospedale di comunità (cure intermedie) con i fondi Pnrr. I rallentamenti legati alla cessione dell’immobile lato via Dossetti dalla Regione all’Asl Toscana centro a causa di un passaggio intermedio al ministero, rendono questa strada impraticabile per il rispetto delle tempistiche serratissime imposte dai fondi Pnrr. Questa almeno è stata la motivazione presentata dal responsabile dei servizi tecnici dell’azienda sanitaria ai consiglieri comunali durante la commissione dedicata alle strutture sanitarie in corso di progettazione e realizzazione. L’ospedale di comunità sarà quindi realizzato altrove. Due le ipotesi: la Melagrana a Narnali, già attuale supporto alle degenze del Santo Stefano, o il secondo piano della palazzina Ovest al vecchio ospedale appaiandosi all’altro ospedale di comunità che sarà realizzato al primo piano dello stesso stabile per un totale di 40 letti di cure intermedie. In sostanza verrebbero ricreato quanto già esisteva in quella struttura prima del Covid.Altre novità. Le due Centrali di cura territoriali (Cot) per le richieste differibili, saranno sistemate nell’ex centro prevenzione tumori Eliana Martini in via Cavour che necessita di interventi di adeguamento antincendio, motivo che ha portato al trasloco in un immobile privato in via Galcianese del centro di prevenzione oncologica. Le due cot, una ogni centomila abitanti, dovranno essere pronte per il giugno 2024 e serviranno per dare risposte sanitarie, con medico e infermiere, soprattutto ai cittadini affetti da patologie croniche. Si tratta di organizzare le attività domiciliari con le risposte più appropriate per le problematiche del malato. Al pian terreno sarà sistemata l’automedica e il suo personale che momentaneamente hanno trovato posto poco lontano, nella palazzina Ovest del Misericordia e Dolce.Tornando al Creaf, l’esperienza sanitaria del complesso industriale di via Galcianese sembra dunque volgere al termine. Il periodo di emergenza Covid, quando l’edificio che corre lungo via Dossetti, ribattezzato Pegaso 1, ha ospitato i pazienti in uscita dall’ospedale e quello lungo via Galcianese, Pegaso 2 alla vaccinazione, ha regalato l’illusione che quell’immobile potesse avere un futuro in questo settore, ma con la fine della pandemia e quindi delle deroghe ai requisiti di accreditamento, ci si è resi conto che trasformare una struttura industriale in sanitaria è piuttosto complesso e costoso. L’ipotesi era 5 milioni di euro con un risultato tuttaltro che garantito. Meglio guardarsi attorno e scegliere ciò che ha già un'impostazione sanitaria, solo da svecchiare.