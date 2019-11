05.11.2019 h 00:28 commenti

Stop all'uso di sostanze stupefacenti alla guida, arriva il drug test salivare

È appena stato comprato dal Comune di Prato per potenziare la strumentazione in uso alla Municipale durante i controlli stradali. Sorvegliati speciali i conducenti più giovani

Si chiama drug test elettronico o drogometro salivare e presto sarà in dotazione alla polizia municipale di Prato per scovare ogni minima traccia di sostanze stupefacenti nei conducenti di veicoli. In buona sostanza è un precursore della presenza di droga come quello usato per individuare l'abuso di alcol durante i controlli su strada. Il nuovo strumento è appena stato acquistato dal Comune da un'azienda specializzata umbra a poco meno di 5mila euro utilizzando parte dei contributi economici ministeriali ottenuti con il progetto "Scuole sicure 2019-2020". Innegabilmente infatti, il drogometro avrà come obiettivo principale la sicurezza stradale per gli studenti. I dati sulla diffusione delle sostanze stupefacenti tra le nuove generazioni non possono lasciare indifferenti e così la Municipale affianca a un'intensa attività di prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole, anche interventi di repressione. Lo strumento scelto tra l'altro, è particolarmente facile e veloce da usare sui giovani conducenti di ciclomotori e motocicli. Principale ma non esclusivo. Il precursore infatti, sarà usato anche durante i controlli agli automobilisti meno giovani. D'altronde i comportamenti pericolosi alla guida per se e per gli altri, non hanno età.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus