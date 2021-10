30.09.2021 h 18:08 commenti

Stop all'ostruzionismo in Consiglio, Lega: "Rassicurati dalla maggioranza sulle regole comuni"

Il consigliere del Carroccio ha ritirato tutti gli emendamenti rimasti dalla precedente seduta sul report riferito al primo semestre 2021 e deciso di non protocollarne altri 100 sul bilancio consolidato che doveva essere approvato entro oggi

A causa dell'ostruzionismo della Lega la seduta del consiglio comunale di Prato di oggi è stata anticipata dal pomeriggio alle 9 di stamani per evitare le maratone notturne della scorsa settimana e garantire l'approvazione del bilancio consolidato entro oggi, ultimo giorno utile per approvarlo. Un anticipo che poi si è rivelato inutile perché il consigliere della Lega Marco Curcio ha ritirato i 70 emendamenti rimasti dalla scorsa seduta sul report del primo semestre 2021 e ha deciso di non protocollare i 101 che erano stati già depositati sul bilancio consolidato.

Due le ragioni indicate dalla Lega: "Intanto per senso di responsabilità perché se il bilancio consolidato non fosse stato approvato entro oggi avrebbe comportato grossi problemi per l’ente. L'amministrazione colpevolmente l’ha presentato soltanto oggi, giorno della scadenza, ma non volevamo che le colpe della giunta potessero ricadere sui cittadini. Poi e soprattutto perché abbiamo ricevuto dalla maggioranza rassicurazioni sulla volontà di decidere insieme come cambiare il regolamento del consiglio. Se la volontà espressa di collaborazione verrà mantenuta, riusciremo sicuramente a fare, anche insieme agli altri gruppi di opposizione, un lavoro che vada nell'interesse di tutti".

