Stop all'Iva sugli assorbenti e scontrini con il numero di telefono antiviolenza, le iniziative di Farmacom

Il consorzio che riunisce i Comuni di Montemurlo, Carmignano, Vernio e Poggio a Caiano ha lanciato oggi le due campagne per essere più vicino alle donne

Le farmacie comunali del consorzio Farmacom, che riunisce i Comuni di Montemurlo, Carmignano, Poggio a Caiano e Vernio, mettono uno stop alla tampon tax e azzerano l’Iva sugli assorbenti.

Lo sconto, di cui si farà interamente carico Farmacom, è partito da circa un mese in tutti i punti vendita e durerà fino alla fine del 2021 anche se il presidente di Farmacom, Roberto Natali, ha già annunciato che dopo questa fase sperimentale «la società consortile valuterà se estendere l'esperienza anche al 2022». La tassa sugli assorbenti è ancora fissata al 22% ed esclude quindi tale bene dalla lista di quelli di prima necessità, paragonandoli invece ai beni di lusso. La Farmacom ha quindi deciso di intervenire eliminando la tassa nelle proprie farmacie, nell’attesa di una legge a livello nazionale. La detrazione dell’Iva avverrà direttamente alla cassa sotto forma di “sconto” pari al 22% rispetto al prezzo di partenza. Negli ultimi tempi la tampon tax è al centro di un dibattito e sono state numerose le iniziative promosse per richiedere il taglio dell’imposta sui prodotti igienici femminili. Inoltre, anche le farmacie di Farmacom aderiscono alla campagna d'informazione contro la violenza sulle donne attraverso l'emissione dello scontrino utile. Ogni volta che si andrà in una delle farmacie di Farmacom per acquistare farmaci, prodotti da banco o per igiene, sarà emesso uno scontrino che riporterà la frase “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522”.

Il numero di pubblica utilità 1522 è gratuito e attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno ed è accessibile dall’intero territorio nazionale, sia da rete fissa che mobile. Le operatrici telefoniche forniscono una prima risposta ai bisogni delle vittime di violenza di genere e stalking, offrendo informazioni utili e un orientamento verso i servizi socio-sanitari pubblici e privati presenti in Italia.





