12.11.2018 h 15:08 commenti

Stop all'emergenza parcheggio alle Badie: via ai lavori per la nuova area con 165 posti auto

Un'area di 15 mila metri quadrati dove verranno piantumati 260 fra alberi da frutto, querce e tigli. Prevista anche la realizzazione della pista ciclabile e la messa in sicurezza della viabilità in via De Sanctis

Il parcheggio alle Badie, angolo via delle Badie via del Lazzaretto, diventerà una realtà entro la fine della prossima primavera, ospiterà 165 posti auto e 250 piante fra alberi da frutto, querce e tigli. Oggi 12 novembre, l’inizio dei lavori, a carico di Cap, per dare gambe ad un progetto che è nato una decina di anni fa e ha visto alcune modifiche dopo che Cap ha deciso di rinunciare alla costruzione della sala congressi e della parte commerciale per realizzarle in via del Romito. In via del Lazzaretto resta l’officina meccanica, che sarà ampliata anche con un’ala dedicata agli uffici, e il parcheggio dei bus.

“Una lottizzazione importante – ha spiegato il presidente di Cap Giuseppe Gori – che riguarda un’ area di 15 mila metri quadrati acquistata e poi ceduto gratuitamente all’amministrazione sotto forma di parcheggio. Un segnale di come l’azienda continua ad investire per migliorare la qualità del servizio e quella del territorio”.

Il parcheggio sarà diviso in due aree con un’ ingresso vicino alla sede della Circoscrizione e l’altro in via del Lazzaretto, limitate da una porta per evitare la sosta di camper, il progetto prevede anche la messa in sicurezza dell’incrocio di via De Sanctis e la realizzazione di una pista ciclabile che da via del Lazzeretto andrà a ricollegarsi a via Ferraris, via delle Ripalte e via del Castagno completando così il collegamento dal quartiere fino al centro storico.

Il costo complessivo dell’operazione è di un milione di euro, la metà a scomputo di oneri.

“Un percorso lungo – ha spiegato Massimo Carlesi presidente della Commissione urbanistica – che però è arrivato al termine, per la prima volta verrà applicato il nuovo piano operativo dando spazio al verde e utilizzando prevalentemente aree già costruiti nell’ ottica del risparmio del suolo pubblico”. Non solo piante per il nuovo parcheggio, ma anche per quello di via Enzo Ferrari (zona via 1 Maggio) e per il parco Banci dove verranno piantate delle querce destinate a sostituire quelle malate.

“I residenti delle Badie – ha spiegato il sindaco Matteo Biffoni – hanno aspettato per troppo tempo questo parcheggio che ora andrà a cambiare il volto del quartiere , creando anche un polmone verde e un nuovo tratto della ciclabile”.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus