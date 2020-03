Stop al trasferimento dell'archivio comunale all'interno dell'ex Creaf in via Galcianese. La decisione arriva dalla Regione, proprietaria dell'ex capannone industriale attraverso la società in house Sviluppo Toscana che l'ha acquistato per valorizzare il credito regionale dopo la dichiarazione di fallimento della società pubblica Creaf.

Avanti tutta invece sulla possibilità di ospitare una scuola superiore nell'edificio B (quello laterale lungo via Dossetti). Le attuali dstrutture scoppiano e le iscrizioni scolastiche sono in costante aumento. La Provincia vuole fare presto. L'ex Creaf potrebbe essere la soluzione giusta e la Regione è d'accordo. Sono necessari degli interventi di adeguamento sul fronte sismico (la normativa sulle scuole è più stringente rispetto ad altri edifici), per gli infissi e di rifinutura. Il costo si aggira attorno al mezzo milione di euro. In fase di valutazione i termini di un accordo finanziario tra la Provincia e la Regione. E' probabile che gli enti optino per un "Rent to buy", ossia un affitto a riscatto per la Provincia che al termine di un certo periodo capitalizzerà quanto versato annualmente diventando proprietaria dell'immobile. I lavori di adeguamento invece dovrebbero essere a carico delle casse regionali. Se andrà al suo posto nei termini previsti, è ipotizzabile che Prato abbia un nuovo edificio scolastico utilizzabile per le superiori dal settembre 2021.

Uno sguardo agli strascichi lasciati dal fallimento del Creaf, dichiarato dal tribunale di Prato nel febbraio del 2017. Recentemente i soci (Provincia e Comune di Prato più gli altri Comuni del pratese) hanno deciso di sciogliere la società. E' stato nominato commissario liquidatore Filippo Ravone, presidente dell'ordine dei commercialisti di Prato.

Sul fronte penale prosegue il processo per bancarotta semplice. Nove gli imputati: il sindaco di Prato Matteo Biffoni nella sua qualità di presidente della Provincia a partire dal 2014, il suo predecessore Lamberto Gestri, gli amministratori che si sono succeduti alla guida della società, Luca Rinfreschi e Laura Calciolari, i due membri del consiglio di amministrazione Veronica Melani e Gianmario Bacca, i tre componenti del collegio dei revisori dei conti Massimo Longini, Massimo Picchi e Marco Bini. La prossima udienza è prevista tra pochi giorni.

Le aziende che hanno risposto al bando pubblicato a metà dicembre per trovare "inquilini" adeguati a farne un polo di ricerca e innovazione, sono più del previsto ( LEGGI) e hanno bisogno di spazi. Da qui il ripensamento sull'archivio comunale il cui trasferimento dall'attuale sede di via Pomeria era stato formalmente ipotizzato un paio di anni fa a fronte di un affitto meno oneroso dell'attuale. Ipotesi forse funzionale all'idea di iniziare a riempire un'enorme scatola vuota che in 12 anni di vita del Creaf non ha mai ospitato alcuna attività nonostante la spesa di 22 milioni di euro di soldi pubblici. Inizialmente l'archivio comunale avrebbe dovuto occupare l'edificio B, poi è stato spostato al pian terreno dell'edificio A perchè il B potrebbe essere sede di una scuola superiore. Ora esce definitivamente dal progetto di rilancio del Creaf. "Dato che ci sono altre imprese interessate rispetto a quelle che abbiamo già individuato, preferiamo dare spazio a queste. - afferma l'assessore regionale alle attività produttive, Stefano Ciuoffo - L'archivio comunale non è un'attività coerente con gli obiettivi che ci siamo dati. Se non c'è alternativa ben venga anche l'archivio, ma altrimenti perché sottrarre spazio a ricerca e innovazione?"