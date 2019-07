22.07.2019 h 13:28 commenti

Stop al picchetto al Panificio Toscano. L'amministratore: "Qui è tutto in regola ma questa protesta danneggia noi e i lavoratori"

I 25 operai pachistani dei Si Cobas sono rientrati al lavoro stamani senza preavviso. Il manager: "Pronti al dialogo con tutti, ma attenzione: il passaggio da artigianato a industria potrebbe portare a tagli di personale"

a.a.

Rientrati al lavoro i venticinque dipendenti iscritti al sindacato Si Cobas che da settimane erano in sciopero in un picchetto permanente davanti al Panificio Toscano. Da questo pomeriggio, 22 luglio, verrà smobilitato il presidio davanti al magazzino del panificio. Tutti alla produzione, quindi, i 130 dipendenti dello stabilimento di via Vannucchi che ogni giorno sforna 100 quintali fra pane e schiacciate destinate prevalentemente alla Coop.“Questa mattina senza nessun preavviso i lavoratori si sono presentati in azienda e hanno iniziato regolarmente il loro turno senza dare spiegazioni – spiegaamministratore delegato del Panificio Toscano – Per quanto riguarda le commesse ne abbiamo anche altre che però sono in stand by, in attesa che la situazione di agitazione si normalizzi. Le richieste vengono fatte proprio perché la nostra è una produzione artigianale e quindi con determinate caratteristiche”.A livello nazionale, intanto, in autunno si ridiscuterà del contratto di settore e questo potrebbe portare l’azienda ad essere inquadrata nell’industria: “Sarà un passaggio che affronteremo nelle sedi opportune – precisa Rossi – certo che questo potrebbe portare alla perdita di tanti posti di lavoro, perché dovremmo automatizzare diversi passaggi che ora vengono fatti manualmente”.L’altro fronte contrattuale aperto è quello più locale dove la trattativa con i sindacati confederali va avanti da oltre un anno e ha visto la regolarizzazione di 38 posizioni, indipendentemente dall’iscrizione al sindacato, e per settembre la discussione del contratto di secondo livello, resta invece bloccata quella con il sindacato Si Cobas. “In prefettura la scorsa settimana abbiamo dato tutta la nostra disponibilità ad analizzare le posizioni dei singoli lavoratori – continua Rossi – in un anno abbiamo assunto un centinaio di persone e quindi potrebbe essere che qualche posizione ci sia sfuggita, ma siamo aperti a ogni richiesta. La porta del mio ufficio è sempre aperta, anche la scorsa settimana un lavoratore ha chiesto di rivedere la sua posizione e insieme abbiamo trovato una soluzione. La paga base è di 1.200 euro ma si può arrivare per chi ha maggiori competenze anche a 2.100 euro”.Se 25 lavoratori continuano ad essere insoddisfatti del proprio contratto rivendicando passaggi di livelli, gli altri restano fedeli all’azienda da più di 20 anni. “Sono entrato qui che ero un ragazzino – spiega- non ho mai avuto problemi neppure con i colleghi, certo da quando ci sono queste agitazioni siamo più preoccupati: temiamo per il nostro posto di lavoro”.