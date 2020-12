18.12.2020 h 11:49 commenti

Stop al parcheggio agevolato in Piazzale del Romito per gli studenti che frequentano la Lazzerini

Dal primo gennaio non sarà rinnovata l'agevolazione: sarà così possibile una maggiore alternanza favorendo lavoratori e categorie economiche, a sostegno della mobilità sostenibile. Gli studenti potranno parcheggiare in piazza del Mercato nuovo o Ebensee sud ad una tariffa giornaliera di 1,50 euro. I Gd: "Servono tariffe dedicate e più incentivi"

Ridurre l'impatto del traffico urbano verso il centro, incentivando la mobilità sostenibile, in particolare presso le giovani generazioni. È un'inversione di rotta quella a cui punta l'amministrazione comunale nel 2021: una riorganizzazione dei parcheggi cittadini e l'attivazione di un processo che si pone come necessario nella direzione della sostenibilità ambientale, unita alla qualità della vita della città.

Per questo il 31 dicembre sarà l'ultimo giorno in cui gli studenti universitari iscritti al servizio di prestito della Biblioteca Lazzerini potranno parcheggiare a Piazzale del Romito a tariffa agevolata. Dal 1 gennaio oltre ai residenti, il parcheggio del Romito, normalmente molto denso di auto, sarà maggiormente fruibile da parte delle categorie di professionisti e operatori economici che potranno lì sostare per attività che sono state fortemente penalizzate durante il lockdown, contando così su una maggiore alternanza degli spazi disponibili per il parcheggio nei pressi delle mura cittadine.

Un passo importante, quindi, anche per andare incontro a chi sta vivendo un momento di grande difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito gravemente le attività commerciali. Dal 1 gennaio 2021 gli studenti che scelgono l'auto per raggiungere la Lazzerini potranno quindi utilizzare gli altri parcheggi della città, comunque a pochi passi dal centro. I due parcheggi decisamente più economici e comodi per raggiungere la biblioteca con una tariffa di soli 1,50 euro al giorno, sono l'enorme parcheggio di Piazza del Mercato nuovo con oltre 700 posti disponibili e il parcheggio di Ebensee Sud, quest'ultimo con una capacità di circa 300 posti. Si tratta di metterci qualche minuto in più per arrivare a piedi, ma ad un costo sempre molto accessibile. In più, rispetto al parcheggio del Romito, si aggiunge la possibilità davvero economica di un abbonamento mensile di soli 14 euro che può essere utilizzato per entrambi i parcheggi.

In ogni caso, dal 1 gennaio non si dovrà più andare alla Lazzerini per il rilascio di alcun tagliando. L'abbonamento mensile può essere acquistato allo sportello Consiag presso la stazione di Prato Porta al Serraglio, aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13.50 e dalle 14 alle 19.15 oppure con l’app “DropTicket”. Se acquistato con l’app , l'abbonamento verrà scontato del 10% e costerà soltanto 12.60 euro.

Per chi invece preferisce avere la comodità di pagare alla fine della sosta senza avere il problema della scadenza del ticket sono comunque disponibili i parcheggi a sbarre di Porta Fiorentina ed Ebensee Nord: la tariffa però in questo caso ammonta ad 1 euro l'ora.

Sulla questione sono intervenuti i Giovani democratici con una nota della segretaria Maria Logli: "Se si decide di togliere lo sconto per i frequentatori della Biblioteca Lazzerini nel parcheggio del Romito - dice -, serve d'altra parte creare alternative reali per gli studenti e le studentesse che vogliono studiarci. Parcheggi come piazzale Ebensee e piazza del Mercato Nuovo devono avere una tariffa più bassa dedicata a loro, e devono essere dotati di servizio di bike sharing per facilitare gli spostamenti verso l'area nella quale si concentrano i servizi. Chiediamo alla Giunta se è in programma la concretizzazione dell’emendamento presentato a giugno dal gruppo Pd in Consiglio Comunale e da noi fortemente voluto, che proponeva proprio questo progetto insieme a sconti sul materiale accademico per chi usa la bici. Il disincentivo dell’uso di auto private deve essere accompagnato da seri investimenti sulla mobilità dolce e sui mezzi alternativi come gli autobus, e da un'attenzione particolare al diritto allo studio, così in centro come nel resto della città. Noi Giovani Democratici riteniamo che la strada della sostenibilità sia la più giusta, ma che vada perseguita in tutte le direzioni: sociale, economica, ambientale".