31.08.2019 h 17:14 commenti

Stop al degrado al Macrolotto Zero, il Comune chiede aiuto agli operatori civici cinesi

Le associazioni espressione della comunità orientale cittadina si sono rese disponibili a proprie spese a individuare connazionali che sappiano l'italiano da affiancare agli organi di controllo per insegnare le regole della buona convivenza. Garanti dell'accordo saranno i consiglieri comunali Teresa Lin e Marco Wong

Un progetto pilota che preveda l'impiego di "operatori civici" cinesi da affiancare gli organi di controllo per informare la comunità presente al Macrolotto Zero sulle norme da tenere per favorire una buona convivenza e il corretto smaltimento dei rifiuti. I consiglieri comunali Teresa Lin e Marco Wong si sono proposti come garanti del progetto e mediatori per i futuri incontri con le associazioni cinesi che copriranno i costi dell'iniziativa. Ecco il piano pensato dal Comune di Prato per dichiarare guerra al degrado in questo difficile quartiere a ovest del centro, caratterizzato dall'altissima presenza di orientali.

E' frutto dell'incontro avuto ieri, 30 agosto, tra gli assessori Flora Leoni (Sicurezza) e Cristina Sanzò (decoro), i consiglieri comunali Teresa Lin e Marco Wong, con alcuni esponenti delle associazioni della comunità cinese. Presenti all'incontro Xu Qiulin (Giulin) presidente dell'Associazione d'amicizia di Prato, i rappresentanti dell'associazione del Fujian e di quella del Zhejiang del Centro Italia, i giovani rappresentanti del gruppo Prato Future Generazioni e Wang Li Ping per la Cna.



Dopo l'illustrazione delle tematiche ormai note riguardanti il degrado, il sovraffollamento degli appartamenti che comporta un esubero di produzione di rifiuti, il mancato rispetto del conferimento nella raccolta differenziata, oltre ai venditori ed affittacamere abusivi, schiamazzi notturni ed episodi di violenza dovuti ad abuso di alcol, sono state proposte azioni di controllo da attuare con il progetto di prossimità della Polizia Municipale, che individua la zona di via Pistoiese e via Filzi e limitrofe come una delle aree da curare particolarmente, e con gli ispettori ambientali in corso di formazione da parte di Alia.

Oltre al progetto pilota con gli operatori civici a cui potrebbero aggiungersi anche studenti italiani di cinese grazie a specifici accordi da trovare con l'Università e le scuole, a settembre partiranno anche i controlli antievasione nel perimetro via Pistoiese/via Filzi che si affiancheranno al Piano di Innovazione Urbana per la riqualificazione del Macrolotto Zero.



Se le azioni messe in campo centreranno l'obiettivo, non vedremmo più foto come queste che ci sono state inviate nelle ultime ore da alcuni lettori in via Pistoiese e dintorni. Lavatrice, sanitari e soprattutto immondizia lasciati ad ogni angolo della strada.