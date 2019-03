19.03.2019 h 09:34 commenti

Stop al cattivo odore nella zona del Calice, Gida corre ai ripari con la pulizia dei depositi dei liquami

L'intervento è già cominciato e durerà una ventina di giorni. Numerose le segnalazioni arrivate alla società che dopo un controllo interno al depuratore ha individuato la causa del problema

E' la “criticità relativa al trattamento delle emissioni odorigene provenienti dalle vasche di deposito dei rifiuti liquidi di origine alimentare” la causa del cattivo odore che da molti giorni viene segnalato nella zona dell'impianto di Calice. Gida, dopo le numerose segnalazioni, ha provveduto ad una serie di controlli interni al depuratore riscontrando la criticità a cui – come si legge in un comunicato del direttore generale Simone Ferretti – verrà data soluzione “nel minore tempo possibile”.

E' stato interrotto il conferimento di tutti i rifiuti liquidi destinati alla piattaforma Itl (Impianto trattamento liquami) così da svuotare i depositi e consentirne la pulizia. L'intervento è già cominciato e dovrebbe concludersi entro 15-20 giorni. “In questo arco di tempo potrà ancora essere parzialmente percepibile il disagio dovuto agli odori – spiega Gida – la situazione sarà in ogni caso monitorata 24 ore su 24 e saranno adottate tutte le misure correttive per evitare che si ripeta nuovamente l'evento”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus