Stop ai pazienti Covid alla palazzina Ovest del vecchio ospedale

La struttura tornerà a ospitare le cure intermedie. Ieri gli ultimi due pazienti. In caso di una terza ondata la riconversione sarà pressoché immediata

Niente più pazienti Covid nella palazzina Ovest del vecchio ospedale. L'area tornerà a essere a disposizione delle cure intermedie non legate al Coronavirus. Nel caso il contagio torni ad alti livelli gli oltre 40 letti potranno essere nuovamente convertiti per ospitare i contagiati.

Con la curva pandemica attuale e grazie all'apertura del centro Pegaso all'ex Creaf che fa da polmone, non ha senso tenere impegnata anche questa struttura e il suo personale. Nelle ultime settimane i posti letto attivi sono andati gradualmente a diminuire fino ad azzerarsi completamente oggi. Nei prossimi giorni l'edificio sarà convertito e tornerà alla sua originaria vocazione, quella delle cure intermedie. I margini di manovra sono buoni.

Oltre all'ospedale, che è stato ampliato con un altro centinaio di posti nelle due ali, restano a disposizione dei pazienti Covid le strutture esterne della Melagrana a Narnali, oggi al completo, e del centro Covid all'ex Creaf che può arrivare ad attivare quasi 200 posti letto. Eventualmente se ne possono aggiungere altri 112 nel secondo edificio sanitario realizzato in via Galcianese che al momento è stato opzionato per effettuare le vaccinazioni di massa.