Stop ai parcheggiatori abusivi, in Consiglio comunale mozione di Belgiorno (FdI): "Applicare il decreto sicurezza"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha presentato una mozione con diverse proposte per contrastare la presenza dei parcheggiatori abusivi nelle aree di sosta

Una mozione per contrastare la presenza dei parcheggiatori abusivi. A presentarla il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale Claudio Belgiorno che porta in aula uno degli argomenti della sua campagna elettorale. “Parlo di un fenomeno – dice – che ha creato un clima di insicurezza e di disagio colpendo in modo particolare le categorie più indifese come donne e anziani. Un fenomeno indisturbato in varie zone: piazza Mercatale, piazza San Francesco, parcheggio di via Arcivescovo Martini, zona di piazza del Mercato nuovo: qui gruppi di posteggiatori esercitano la loro attività”.

Il consigliere comunale richiama il decreto sicurezza del ministro Salvini che prevede norme rigide – dalla sanzione all'arresto – per il contrasto dei parcheggiatori abusivi e chiede all'amministrazione comunale per quale motivo la norma non venga applicata. E in più avanza una serie di proposte che – spiega - “possono arginare in tempi brevi il fenomeno”. Tra quelle principali figurano servizi appositi della Municipale con agenti in borghese per identificare i parcheggiatori abusivi e dare corso al Decreto Salvini; istituire presidi permanenti nelle zone a rischio; confiscare le somme illecitamente percepite dai parcheggiatori; installare colonnine a chiamata rapida per chi usufruisce dei parcheggi e all'occorrenza vuole parlare con le forze di polizia; impiegare un agente della Municipale nella visione continua delle immagini delle telecamere così da segnalare all'istante i soggetti dediti all'abusivismo.



