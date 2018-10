25.10.2018 h 14:31 commenti

Stop ai mezzi pesanti sul Ponte a Mulino, dal 5 novembre saranno dirottati sulla bretella

Il provvedimento è stato emesso dalla Provincia di Prato su richiesta del Comune di Poggio. Il carico di traffico sarà quindi più leggero in via Pratese ma più pesante in via Vittorio Emanuele

Da lunedì 5 novembre i mezzi pesanti superiori a 3,5 tonnellate non potranno più transitare dal Ponte al Mulino che collega Poggio a Caiano a Prato. I camion sia in entrata che in uscita dal comune mediceo saranno dirottati sulla bretella che collega via Roma alla regionale 66 in località Sant'Angelo a Lecore attraverso il Ponte all'Asse, tra Poggio e Signa-Campi. Il provvedimento è della Provincia di Prato, competente sul tratto di strada che va dalla rotatoria della bretella al ponte, ed è stato richiesto dalla giunta medicea per alleggerire il carico sul Ponte a Mulino che secondo i vigili del fuoco non presenta problemi strutturali ma "inizia ad avere i suoi anni" e deve quindi ridurre le sollecitazioni. D'altronde ora c'è una valida alternativa viaria, il bypass appena fuori Poggio.

I camion provenienti da Prato dovranno quindi svoltare a sinistra una volta giunti alla rotatoria di innesto tra la bretella e via Roma, anzichè "tirare dritto" verso il Ponte a Mulino. Una volta giunti sulla sr 66 potranno entrare a Poggio svoltando a destra verso il Ponte all'Asse, o girare in senso opposto verso Sant'Angelo.

I camion che invece da Poggio sono diretti a Prato non potranno più percorrere via Pratese e da qui raggiungere il Ponte a Mulino e via Roma, ma dovranno necessariamente seguire la direzione Firenze, oltrepassare il Ponte all'Asse e raggiungere la bretella per poi immettersi in via Roma.

Certo, non è il blocco totale del traffico pesante di cui tanto si è parlato a Poggio per migliorare la qualità dell'aria e della vita di cittadini e commercianti, ma almeno permetterà alla zona di via Pratese e del primo tratto di via Roma di respirare un po'. La coperta è corta, per cui coprire da una parte significa scoprire dall'altra. Il provvedimento infatti, peggiorerà il carico di traffico sulla regionale 66 e in particolare su via Vittorio Emanuele che collega il Ponte all'Asse al centro del comune mediceo.

E.B.