28.12.2019 h 15:06

'Stop a illegalità e sfruttamento lavorativo, subito un piano speciale per Prato", l'onorevole Mazzetti scrive al Governo

La parlamentare ha presentato una mozione per chiedere un intervento massiccio e deciso a tutela dell'economia locale. Tra le proposte, l'adeguamento delle piante organiche della guardia di finanza e degli uffici giudiziari e l'utilizzo, da parte delle imprese, dei servizi pubblici per il reclutamento della manodopera in cambio di sgravi fiscali

Una mozione per chiedere al Governo un impegno concreto a salvaguardia del distretto pratese è stata presentata dall'onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia. Il documento – prima firmataria la capogruppo Mariastella Gelmini – elenca le criticità che provocano la sofferenza dell'economia locale e che spesso sono riferibili al cosiddetto 'distretto parallelo', quello dell'imprenditoria cinese: “Stop al sistema dell'illegalità, allo sfruttamento della forza lavoro, all'elusione delle norme, a qualsiasi forma di illecito – spiega la parlamentare pratese – serve subito un piano speciale a tutela della città per affossare il 'mondo sommerso' che si sta mangiando piano piano la nostra Prato. Forza Italia con questa mozione prende una posizione netta e chiara e ci auguriamo che altrettanto facciano tutte le altre forze politiche, senza distinzioni ideologiche che risulterebbero stavolta assurde”.

Tra le proposte contenute nella mozione, “incremento dei controlli su tutto il distretto industriale pratese anche attraverso un maggior stanziamento di risorse in favore degli organi di vigilanza, in particolare Ispettorato del lavoro, aumento delle piante organiche della guardia di finanza, degli uffici giudiziari e dell'Agenzia del territorio”. Non solo: “Utilizzare i servizi pubblici per il reclutamento della manodopera attraverso iniziative volte ad introdurre sgravi fiscali, assicurativi, previdenziali o burocratici, in particolare a favore delle aziende del tessile che operano nella legalità – continua Erica Mazzetti – agevolazioni e semplificazioni in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.



Edizioni locali collegate: Prato

