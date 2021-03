01.03.2021 h 16:02 commenti

Stipula assicurazione online ma è una truffa, automobilista ingannato dall'offerta superscontata

La scoperta fatta dalla polizia municipale di Montemurlo con un controllo tramite Targa System. Il conducente ha così capito di essere stato raggirato: ora dovrà stipulare una polizza vera e cercare di farsi annullare la multa da 849 euro

Aveva trovato una polizza superscontata su Facebook e non ci aveva pensato due volte a sottoscrivere l'Rc Auto. Peccato che fosse una truffa. Lo ha scoperto a sue spese un automobilista, di 40 anni, cittadino senegalese residente a Firenze, che ha scoperto il raggiro dopo un controllo fatto dalla polizia municipale di Montemurlo con il Targa System, il sistema per la rilevazione della corretta assicurazione e revisione dei veicoli. Gli agenti hanno contestato l'infrazione all'automobilista che, però, era certo di essere in regola. Un paio d'anni l'uomo fa aveva avuto un incidente e quindi era passato in una classe di rischio elevata, che aveva fatto aumentare il premio da versare. Non avendo molte disponibilità economiche, quindi, l'automobilista si era messo alla ricerca di una polizza più conveniente e su Facebook si era imbattuto nel profilo di “Pronto Broker” (profilo già sospeso). Aveva quindi compilato un form con la richiesta di preventivo per il suo autoveicolo. L'offerta prospettata dai finti assicuratori era tutto sommato allettante: 370 euro per 4 mesi di assicurazione. Attraverso un numero di telefono, collegato ad un profilo WhatsApp, i truffatori hanno comunicato all'uomo il numero della carta ricaricabile Postepay sul quale versare il premio e, ricevuti i 370 euro, gli hanno quindi inviato una finta attestazione di pagamento.

Se non fosse stato per il controllo della polizia municipale il cittadino senegalese non si sarebbe accorto di nulla e avrebbe continuato a circolare, convinto di avere attiva l'assicurazione auto. Quando l'uomo ha provato a ricontattare il numero della falsa assicurazione non ha risposto nessuno: i truffatori si erano già dileguati.

"I controlli svolti dalla polizia municipale sono importantissimi, perché, ancora una volta, hanno permesso di far emergere una truffa assicurativa che, in caso di incidente, avrebbe comportato per l'automobilista guai ben più seri" dicono il sindaco Simone Calamai e l'assessore alla polizia municipale Valentina Vespi.

Per il cittadino senegalese, truffato dalla falsa assicurazione, è scattato quindi il sequestro dell'autoveicolo. La querela per truffa è stata trasmessa alla Prefettura che dovrà decidere circa l'eventuale annullamento del verbale (la mancata assicurazione del veicolo prevede una multa pari a 849 euro) e il dissequestro dell'auto.

"Quando si fanno le polizze online occorre fare molta attenzione. - spiega l'ispettore Stefano Grossi della Municipale di Montemurlo – Prima di pagare è importante verificare sul sito www.ivass.it, l’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che l’agenzia online presso la quale si ha sta stipulando l’assicurazione ed il broker collegato esistano per davvero. Segnali che possono far sospettare una truffa sono la presenza, come contatto, di un numero di WhatsApp, di una email generica e il pagamento della polizza tramite carta ricaricabile PostePay. Quando le offerte sono “troppo allettanti” è bene drizzare le antenne e fare ulteriori verifiche".