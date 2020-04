07.04.2020 h 16:46 commenti

Stilauto consegna una Yaris alla Croce Rossa di Vernio per la distribuzione degli aiuti

Il mezzo è stato messo a disposizione dei volontari impegnati nel sostegno alle persone sole e in difficoltà. Intanto numero telefonico e mail dedicati per chi avesse bisogno dell'officina e di assistenza

Una Yaris Hybrid in uso gratuito alla Croce Rossa di Vernio per poter portare aiuti alimentari e sanitari alle persone sole e in difficoltà. Il mezzo è stato concesso dalla Stilauto, concessionaria Toyota per Prato e Pistoia, che ha aderito all'invito di Toyota Motor Italia Spa che ha deciso di sostenere il progetto “Il Tempo della Gentilezza” fornendo delle autovetture a titolo gratuito per il tempo necessario a superare l'emergenza coronavirus.

"Abbiamo subito sposato l'idea - spiega Riccardo Roti, titolare di Stilauto -. Ci è sembrato un modo concreto per fornire il nostro aiuto in un momento così difficile e, soprattutto, di stare vicino a chi si sta impegnando direttamente sul campo. Abbiamo consegnato la vettura alla Croce Rossa di Vernio che la potrà utilizzare per 30 giorni. ma se l'emergenza non sarà finita, prolungheremo i tempi".

La Yaris sarà utilizzata dai volontari per muoversi sul territorio e raggiungere le persone anziane e le famiglie che sono più in difficoltà.

Intanto Stilauto conferma di essere a disposizione della clientela, anche se la concessionaria è chiusa per i provvedimenti del governo. "Naturalmente - prosegue Roti -l'attività di vendita è chiusa e speriamo di riaprirla dopo Pasqua. Non lasciamo però soli i nostri clienti. Così abbiamo predisposto un numero di telefono (351.8299966) e una mail ( info@stilautospa.it) per l'assistenza. In caso di bisogno è sufficiente contattarci e fissare un appuntamento con la nostra officina dove ci prenderemo cura dell'auto. Lo stesso discorso vale per i ricambi".



