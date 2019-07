02.07.2019 h 15:30 commenti

Sterpaglie in fiamme sotto il ponte Lama, intervento dei vigili del fuoco. Traffico rallentato

Il rogo è divampato intorno alle 15 di oggi. Era già successo domenica. In corso di accertamento le cause che hanno provocato l'incendio che ha interessato un'area di circa 200 metri quadrati

Di nuovo sterpaglie in fiamme sotto il ponte Lama. I vigili del fuoco, già intervenuti domenica scorsa nella stessa zona, sono dovuti tornare nuovamente nel pomeriggio di oggi, martedì 2 luglio, per spegnere il rogo che ha interessato un'area di circa 200 metri quadrati. L'allarme al centralino è arrivato intorno alle 15. Il fumo ha creato qualche problema alla viabilità che ha subito rallentamenti anche per consentire ai mezzi dei vigili del fuoco di avvicinarsi quanto più possibile al ciglio così da agevolare le operazioni di spegnimento e la successiva bonifica. Sono in corso di accertamento le cause che hanno fatto divampare l'incendio.



