Stelvio Sestini nominato direttore della medicina nucleare del Santo Stefano

Il medico dal 2018 svolgeva l’incarico di facente funzione della struttura che ha già avviato un percorso di qualità che la porterà a conseguire la certificazione ISO9000

E’ Stelvio Sestini il nuovo direttore della struttura complessa medicina nucleare dell’ospedale Santo Stefano, inserita nel dipartimento aziendale di diagnostica per immagini diretto dal dottor Sandro Santini.

L’incarico quinquennale di direzione è stato conferito a seguito dell’espletamento delle procedure di selezione e della valutazione del curriculum.

Il dottor Sestini, già direttore facente funzione della struttura, si è laureato presso l’Università degli Studi di Firenze nel 1993 e si è specializzato in medicina nucleare nel 1998. Sempre presso l’Università degli Studi di Firenze ha conseguito nel 2004 il dottorato di ricerca in fisiopatologia clinica applicata. Dal 1999 Sestini è stato dirigente medico nell’ospedale di Prato e dal 2018 ha assunto l’incarico di direttore facente funzione della medicina nucleare.

Un brillante curriculum quello di Sestini nel quale spiccano numerose partecipazioni a convegni come docente ed una produzione scientifica a primo nome strettamente pertinente alla disciplina pubblicata su riviste nazionali ed internazionali. Proprio per l’attività svolta nell’ambito della medicina nucleare e per i riconoscimenti scientifici ricevuti, il professionista è stato nominato coordinatore del gruppo di studio di neurologia nucleare dell’Associazione italiana di medicina nucleare.

“Il mio impegno nella medicina nucleare– ha voluto sottolineare Sestini – è quello di dare continuità a ciò che è stato costruito nel corso degli anni. Continuerò a lavorare sempre nell’ottica di porre la centralità del paziente nella logica del servizio di diagnostica per immagini in modo da assicurare il miglioramento continuo della qualità in medicina nucleare sia in termini di prestazioni innovative che di organizzazione del servizio. In tal senso è stato avviato un percorso di qualità che porterà la Medicina Nucleare a conseguire la certificazione ISO9000. Su questo versante è stata già operata una riorganizzazione dei percorsi di accesso, le cui prestazioni sono diversificate in funzione di diversi parametri: la fase della malattia, la tipologia di patologia, l’individuazione delle risorse a supporto dei processi medico-nucleari, sempre considerando il paziente come destinatario del servizio”.

La Medicina Nucleare di Prato, unica struttura nell’Azienda Sanitaria, opera nel campo della diagnostica in vivo, clinica e strumentale, e della terapia radio-metabolica ambulatoriale. La tipologia di indagini medico-nucleari ed il lavoro di squadra condotto dal personale della struttura ha permesso di raggiungere traguardi di eccellenza sia in termini qualitativi che quantitativi.