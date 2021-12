15.12.2021 h 10:13 commenti

'Stelle al merito del lavoro', 10 i lavoratori pratesi premiati dal presidente della Repubblica

Cerimonia in prefettura per la consegna dei premi a dipendenti pubblici e privati che si sono distinti per professionalità e abnegazione nel 2021 e nel 2021

Consegnate le 'Stelle al merito del lavoro' che il presidente della Repubblica ha conferito a dieci lavoratori che nel 2020 e nel 2021 si sono distinti per meriti professionali e di laboriosità. La consegna è avvenuta nel corso di una cerimonia che si è tenuta in prefettura nel pomeriggio di ieri, martedì 14 dicembre. Presenti le autorità civili, militari e religiose che sono stati accolte dal prefetto Adriana Cogode: “ll 2021, che si avvia a conclusione, è stato un anno molto impegnativo per l’intera comunità nazionale, chiamata a confrontarsi con un’emergenza pandemica che ha imposto sfide difficilissime su vari fronti, ossia su quello sanitario, economico ed infine sociale – le sue parole – una sfida inedita per la quale non si poteva fare appello, se non in misura assolutamente parziale, ad esperienze pregresse, ma davanti alla quale eravamo comunque tenuti tutti, comprese le istituzioni, a trovare una linea di azione nuova”. Parole sono state rivolte in particolare ai lavoratori insigniti del riconoscimento: “E' importante avere come riferimento coloro che con encomiabile dedizione e spirito di servizio hanno lavoro del lavoro il loro impegno quotidiano, che hanno dedicato la loro vita al lavoro inteso anche come strumento di particolare elevazione morale e straordinario mezzo per il consolidamento della cultura diffusa della legalità”.

Presenti in prima fila i sindaci di Prato, Poggio a Caiano e Vaiano, comuni nei quali risiedono le persone che sono state premiate: Riccardo Bardazzi, dipendente della Leonardo spa; Simona Benelli, dipendente della Bnl; Sabino Colonna, dipendente dell'autocarrozzeria San Giusto; Giuseppe Gori, dipendente della Cap; Massimo Langianni, dipendente della Bnl; Biagio Mengano, dipendente della Arno Manetti Ascensori; Luca Vincenzo Montini, dipendente della Leonardo spa; Roberto Angelo Segnini, dipendente della Nuova Tessile; Marco Buffini, dipendente di Poste italiane; Giovanni Bicchi, dipendente della Pecci filati spa.



