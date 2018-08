27.08.2018 h 18:38 commenti

Stella a cinque punte e scritta Br in uno zaino abbandonato sotto il Comune, indaga la Digos

La scoperta è stata fatta ieri sera da un agente della municipale in servizio all'ingresso del municipio. Il borsone è stato ritrovato a poca distanza dal muro dove giorni fa è apparsa una frase minatoria contro il sindaco

Un foglio con una stella a cinque punte e un altro con la scritta "Br" sono stati trovati all'interno di uno zaino lasciato sotto il loggiato del Comune di Prato. La scoperta è stata fatta ieri sera, 26 agosto, dall'agente di polizia municipale in servizio all'ingresso del municipio. La borsa è stata ritrovata a poca distanza dal luogo dove pochi giorni fa è apparsa una frase minatoria contro il sindaco Matteo Biffoni ( LEGGI). Nello zaino però, non sarebbero state ritrovate minacce analoghe dirette al primo cittadino e al resto della giunta. Solo due fogli con il simbolo e la firma delle Brigate rosse. Sul posto è intervenuto personale della Digos a cui sono affidate le indagini. Strettissimo il riserbo su questo nuovo inquietante episodio. Non è chiaro se sia collegato al precedente. Anche in questo caso sono al vaglio le immagini della videosorveglianza pubblica presente all'ingresso del palazzo comunale e in piazza.