Stele millenaria contesa tra la Turchia e un collezionista pratese che ora dovrá restituirla

La vicenda ruota intorno ad un marmo votivo ad Apollo che risale al terzo secolo dopo Cristo.

Dalla Turchia alla Germania, dalla Germania alla Svizzera, dalla Svizzera all'Inghilterra e da qui, infine, a Prato. E' il lunghissimo viaggio fatto negli anni da un'opera d'arte di proprietà della Repubblica di Turchia, trafugata da un contrabbandiere e ritrovata nel 1995 nella casa di un collezionista pratese che disse di averla acquistata l'anno prima alla mostra antiquaria di Arezzo per 9 milione e mezzo di lire. L'opera d'arte è una stele di marmo del III secolo d.C. con iscrizioni in lingua greca che richiamano il culto di Apollo, il dio della luce e del sole. L'Interpol per lunghissimo tempo ha dato la caccia alla stele e furono i carabinieri della Tutela del patrimonio culturale a ritrovarla e a sequestrarla. Nella disponibilità dell'appassionato d'arte furono trovati anche certificati di garanzia, alcuni dei quali in bianco, ma nessun documento che attestasse l'acquisto. Il suo destino è stato però deciso solo in questi giorni dopo più di venti anni di battaglie giudiziarie anche davanti ai giudici del tribunale di Prato.La Repubblica di Turchia non ha mai smesso di lottare per riportare a casa l'opera d'arte e si è affidata all'avvocato Luca Brachi che ha seguito passo passo una vicenda complicata che alla fine, in seguito alla prescrizione del procedimento penale per ricettazione a carico del collezionista pratese, si è giocata sulla proprietà e, dunque, sulla destinazione: Prato o Turchia. Un contenzioso scandito da numerosi passaggi e perfino da un provvedimento di confisca: contrapposti il collezionista e la Repubblica di Turchia. Ha avuto la meglio quest'ultima.Quando è intervenuta la prescrizione, il pratese ha chiesto che la stele venisse dissequestrata per poterne rientrare in possesso. La questione è arrivata davanti al giudice civile che nel 2012 ha dato ragione al collezionista. L'avvocato Brachi non si è arreso ed è ricorso in Appello. In questi giorni la sentenza favorevole alla Repubblica di Turchia che ora, salvo altre carte bollate, potrà riprendersi la stele.