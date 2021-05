20.05.2021 h 15:53 commenti

Stefano Massini e “L’alfabeto delle emozioni” per la ripartenza del Politeama

A Prato la voce simbolo della resistenza degli artisti durante la pandemia: il pubblico sarà trascinato in un susseguirsi di storie e racconti appassionati. Gli spettacoli stasera e domenica

È un artista che non ha bisogno di presentazioni. È alla sua voce, divenuta simbolo della resistenza dello spettacolo dal vivo durante la pandemia, che il Teatro Politeama Pratese affida la ripartenza dopo un lungo periodo di chiusura dei teatri dovuto all’emergenza sanitaria.

Stasera venerdì 21 e domenica 23 maggio, alle 20, Stefano Massini salirà sul palco del teatro di via Garibaldi con L’alfabeto delle emozioni firmato da Savà Produzioni Creative. L’artista porterà con sé sulla scena un piccolo baule, dal quale estrarrà a sorte tante lettere in legno in un immaginario alfabeto in cui ogni lettera rappresenta un’emozione. Uno spettacolo imprevedibile per Massini che ne è autore, regista e protagonista, ma anche per lo spettatore che non saprà cosa aspettarsi da quel sorteggio. Così, in un immaginario alfabeto in cui ogni lettera rappresenta un’emozione (F come Felicità, M come Malinconia, O come odio, P come Paura…), Massini trascinerà il pubblico in un susseguirsi di storie e di esempi irresistibili, con l’obiettivo unico di chiamare per nome ciò che ci muove da dentro.

Scrittore, drammaturgo e consulente artistico del Piccolo Teatro di Milano, Massini in assoluto è uno degli autori italiani che più hanno conquistato le platee internazionali.