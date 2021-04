29.04.2021 h 17:18 commenti

Stefano Commini nuovo patron dell'Ac Prato: "Non faccio proclami ma non siamo qui per restare in serie d"

Imprenditore con un passato alla guida del Modena Calcio, incarichi in Confindustria e in società pubbliche, attualmente alla guida di una società con 200 dipendenti, l'imprenditore romano è pronto per la nuova sfida che è sì il calcio ma anche investimenti in città

nadia tarantino

“Si apre una nuova era per il calcio di questa città. Non sono qui per fare proclami: sono qui per lavorare, per riportare la squadra nel calcio che conta perché quello è il posto dove deve stare, e sono qui per ripartire dai tifosi e per dire che sono disponibile a fare un investimento privato che sia di interesse per tutta la città”. Così Stefano Commini, 48 anni, imprenditore romano, fresco della firma che lo ha portato a capo dell'Ac Prato. E' lui il nuovo proprietario e presidente: “Un'acquisizione al cento per cento – ha detto, affiancato dal sindaco Matteo Biffoni, presentandosi alla stampa e al gruppo di tifosi che, con tanto di bandiere e sciarpe, ha partecipato alla prima conferenza stampa del nuovo patron biancazzurro – io e Paolo Toccafondi, persona molto perbene che ringrazio, abbiamo firmato un atto pubblico definitivo, irrevocabile”. Traduzione: non si torna indietro, non ci sono spazi per ripensamenti, non c'è possibilità di rivedere l'accordo. Per l'Ac Prato si apre una nuova era nel nome dell'imprenditore che ha risanato il Modena Calcio, che è stato presidente dei Giovani imprenditori del Lazio e del centro Italia, che ha ricoperto incarichi in società di respiro nazionale a partecipazione pubblica e che attualmente guida la Humanativa Group, la holding che controlla e gestisce le attività tecnologiche della Commini Group spa. I duecento dipendenti di Stefano Commini potrebbero molto presto diventare di più perché lo sbarco della nuova proprietà dell'Ac Prato non è solo questione di sport: “Sono intenzionato ad aprire una sede a Prato, a fare investimenti in città così come a Firenze – le sue parole – si potrà parlare anche di assunzioni”. Nessuna promessa e nessun obiettivo sul futuro della squadra biancazzurra: “Non parlo di serie A, serie B o Champions – ha detto – dico che ci sono le condizioni per partire e costruire qualcosa di importante. Io e il mio collaboratore Ivano Reggiani, ex calciatore con radici nel panorama sportivo, abbiamo relazioni che possono consentirci di mettere su qualcosa di grande ma non troppo oneroso”.Commini punta a riportare in vita il settore giovanile e a riportare il calcio al Lungobisenzio. Il sindaco non ha nascosto la possibilità che ciò accada: “La prossima settimana andremo in Comune – ha spiegato l'imprenditore – per fare tutto quello che è necessario per giocare la prossima stagione nello stadio di Prato”. Non è chiaro se l'Ac Prato parteciperà ad un bando oppure se sarà percorsa la strada dell'affidamento diretto: “Saranno i tecnici a decidere come fare, se si può fare”, le uniche parole di Biffoni. Certo è che il Lungobisenzio per tornare ad ospitare le partite, necessita di una serie di interventi che qualche soldo lo richiedono indipendentemente dal fatto che il Prato ha poche speranze per un ripescaggio e anzi sembra già destinato a restare nel campionato dilettanti.Dietro l'operazione squisitamente calcistica, si intravede qualcosa di più. Commini prima e Reggiani poi hanno insistentemente parlato di investimenti e riqualificazione. “Impianti sportivi nuovi – hanno risposto a domanda diretta – cercheremo partner sul territorio ma il budget non è un problema”. L'aggiunta del sindaco: “Si possono fare tante cose con la volontà, c'è un Piano operativo su cui si può lavorare”. Non ci vuole un grosso sforzo per capire che il riferimento è all'area dello scalo merci e dei magazzini generali: un'area appetibile, strategica e a ridosso dello stadio.Interessi di grande portata che nelle prossime settimane potrebbero avere sviluppi concreti. Quello che interessa adesso è il calcio. “La famiglia Toccafondi ha ceduto il Prato a zero, senza debiti e senza crediti. Noi abbiamo versato soltanto assegni circolari per un valore di mezzo milione che si sbloccheranno non appena saranno definite le plusvalenze oggetto della vendita di un calciatore”. L'operazione è quella dell'attaccante ivoriano Christian Kouamé, uno dei gioielli della gestione Toccafondi.Commini e anche Reggiani hanno speso parole di grande soddisfazione per l'affare: “Non parliamo ora di allenatori e calciatori – hanno detto – ora si deve parlare di far innamorare di nuovo i tifosi. Confidiamo nella collaborazione dell'amministrazione comunale e del sindaco”.L'operazione ha segnato la pace tra Biffoni e Toccafondi? “Non ho più sentito Paolo dai noti fatti passati alla storia – ha detto il sindaco – non ho più avuto contatti con lui. Mi fa solo piacere che questa trattativa sia arrivata in fondo, segno dell'atteggiamento costruttivo dei Toccafondi”.