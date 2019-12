26.12.2019 h 13:32 commenti

Stefanino d'oro, proclamati dal vescovo i vincitori dell'edizione 2019

Sono tre imprese storiche e molto conosciute del comparto tessile pratese: il lanificio Mario Bellucci, la filatura Biagioli Modesto e la Filpucci. L'annuncio dato al termine della solenne celebrazione di Santo Stefano

Il lanificio Mario Bellucci, la filatura Biagioli Modesto e la Filpucci sono i vincitori del Premio Santo Stefano, il riconoscimento che la città di Prato consegna a quelle aziende capaci di avere successo imprenditoriale nel rispetto delle regole e della concorrenza. L'annuncio è stato dato dal vescovo Giovanni Nerbini al termine della messa di Santo Stefano, patrono della città, celebrato questa mattina 26 dicembre in cattedrale. Si tratta di tre imprese storiche e molto conosciute del comparto tessile pratese. Una menzione speciale è stata inoltre riservata all’azienda oleo vinicola Marchesi Pancrazi.

La premiazione si terrà sabato primo febbraio 2020 nel corso di una cerimonia pubblica. Il Premio Santo Stefano è promosso congiuntamente da Diocesi, Comune, Provincia, Camera di Commercio e Fondazione Cassa di Risparmio di Prato.

Per monsignor Nerbini è stato il primo 26 dicembre da vescovo di Prato. "Oggi - ha detto nell'omelia del solenne pontificale - è diffusa l’abitudine a considerare virtù il pensare agli affari propri, ma in realtà questo detto nasconde forme di egoismo mascherato di perbenismo". Secondo il Presule occorre invece "mettere tra le priorità nella vita sociale della nostra città la ricerca del bene comune". Per farlo serve "un grande e rinnovato sforzo educativo teso a coinvolgere tutti in questa responsabilità", che appartiene non solo "ai poteri costituiti civili e religiosi, ma a ogni cittadino, a cominciare dall’età scolare".

In duomo erano presenti moltissimi fedeli. In prima fila c’erano le autorità cittadine con il sindaco Matteo Biffoni, il presidente della Provincia Fancesco Puggelli e i rappresentanti dei Comuni pratesi facenti parte del territorio diocesano: Vaiano, Vernio e Cantagallo. La messa è stata concelebrata da sessanta sacerdoti diocesani, che in processione hanno portato all’altare maggiore il "sasso", uno di quelli che secondo la tradizione sono stati usati per lapidare Santo Stefano, il primo martire cristiano.

Tornando all’omelia, il Vescovo ha poi invitato la società pratese intera a non pensare solamente "a creare ricchezza", ma a "non escludere nessuno". A questo proposito, Nerbini ha lodato il "servizio straordinario di incalcolabile portata" compiuto dalle tante associazioni di volontariato presenti a Prato, dove "il verbo fare appartiene al dna collettivo". Infine monsignor Nerbini ha voluto sottolineare l’importanza del rispetto verso "la casa comune che abitiamo". Per il Presule "siamo invitati, sarebbe meglio dire costretti, a rimettere la questione ambientale-ecologica al centro della nostra attenzione. La custodia e salvaguardia del creato ci competono senza distinzioni, senza sconti. È illusorio e puerile, rimettere a posto la propria cameretta mentre la casa intera rischia di essere spazzata via dall’alluvione E non siamo lontani da questa infausta possibilità conseguenza delle nostre leggerezze. Nelle criticità che il mondo ci presenta tutti, anche i sacerdoti, si devono occupare non solo del gregge ma dell’intero ovile".