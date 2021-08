30.08.2021 h 19:35 commenti

Stazione dei carabinieri nel parco del Bargo, sopralluogo dei tecnici incaricati dal Demanio

L'idea è stata lanciata dal sindaco di Poggio Francesco Puggelli per recuperare e valorizzare gli immobili di proprietà statale ai margini di questo polmone verde

La stazione dei carabinieri all'interno del parco del Bargo a Poggio a Caiano non è più solo un'ipotesi. Inizia a prendere forma i lungo percorso che porterà al recupero degli immobili demaniali che corrono lungo la regionale 66, dal parcheggio di fronte al Ponte Manetti verso il primo ingresso del grande polmone verde. Stamani, 31 agosto, i tecnici incaricati dal Demanio effettueranno una serie di rilievi sulle strutture per verificarne alcuni aspetti fondamentali quali la vulnerabilità sismica. Intervento preceduto da un intervento di pulizia effettuato da Alia e le associazioni che hanno sede in questo spazio. Si tratta di un passaggio fondamentale per quantificare la spesa necessaria e per progettare il recupero di questi edifici. L'intervento segue la riunione che si è svolto in prefettura la scorsa primavera con i rappresentanti del Demanio e dei vertici dell'Arma. Protagonista dell'operazione è il sindaco di Poggio a Caiano, Francesco Puggelli che sin dall'inizio del suo insediamento ha lanciato l'idea di valorizzare la proprietà pubblica di questi immobili per farne da una parte la sede della stazione dei carabinieri, ora in affitto in via Italia 61, e dall'altra la casa delle associazioni. Qui infatti, hanno già sede Vab, la Filarmonica Giuseppe Verdi e l'Auser. Idea da cui successivamente sono scaturiti due sopralluoghi da parte del Demanio alla presenza dell'Arma. Dopo un periodo di silenzio legato all'emergenza Covid, il percorso riprende il suo ritmo.

Il blocco verrebbe diviso in due parti. La prima, quella più vicina al parcheggio, si trasformerebbe nella nuova caserma dei carabinieri di Poggio, mentre la seconda verrebbe acquisita dal Comune per dare un tetto a una parte delle tante associazioni che caratterizzano il volontariato mediceo. Il relativo accordo su modalità, tempistica e divisione dei costi, deve ancora essere dettagliato e siglato ma il tavolo è già aperto e trova fondamento nella legge sul federalismo demaniale.

"E' un intervento importante, un segnalae di concretezza rispetto al percorso che abbiamo intrapreso. - afferma Puggelli - Sono sicuro che questa sinergia tra enti potrà presto tradursi in un bel progetto per la comunità. Di questo ringrazio il Prefetto e l'Arma. Il recupero di questi edifici è molto atteso, è fortemente voluto da questa amministrazione e va nell'interesse di tutti"