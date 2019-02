01.02.2019 h 12:31 commenti

Stazione Centrale non più a misura di disabili, la denuncia di Giugni e Pieri

Da quando sono stati effettuati i lavori ai binari 1 e 2 i viaggiatori fanno ancor più fatica a salire e a scendere dal treno. Richiesta anche di intervenire per risolvere il problema del sovraffollamento e l'esclusione di Prato dall'alta velocità

Corsa ad ostacoli per salire sui treni della tratta Lucca Firenze e viceversa; dopo i lavori alla stazione Centrale il gradino che si è formato fra binario e il treno mette a rischio l’equilibrio di tante persone. A denunciarlo i capigruppo di Energie per l'Italia e Forza Italia, Alessandro Giugni e Rita Pieri che hanno presentato un ordine del giorno in consiglio comunale per chiedere al sindaco e a tutti i partiti di attivarsi nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana.

“Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni e proteste da parte dei pendolari che da quando sono stati effettuati i lavori ai binari 1 e 2 fanno ancor più fatica a salire e a scendere dal treno alla stazione centrale - spiegano Giugni e Pieri - E' una situazione a cui bisogna porre rimedio al più presto e crediamo sia fondamentale una campagna di sensibilizzazione da parte del consiglio comunale e della giunta nei confronti di Rfi. Si tratta infatti di una piccola attenzione verso chi prende il treno, facilitando la quotidianità di migliaia di pendolari". A tal proposito i due capigruppo ricordano che "Rfi in occasione della quindicesima giornata nazionale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, promossa da Fiaba, ha annunciato lo stanziamento di 2,5 miliardi di euro per migliorare l’accessibilità alle stazioni ferroviarie".

"E non dimentichiamo - concludono - che simili lavori di adeguamento delle banchine sono già stati realizzati in alcune stazioni dei comuni limitrofi. Con questi fondi, infatti, sono stati rialzati i marciapiedi ferroviari per consentire l’accesso a raso ai treni. Adesso è quindi giunto il momento di effettuare gli stessi lavori anche alla stazione centrale di Prato". I problemi per i pendolari non si limitano alle barriere architettoniche.

“I treni sono sovraffollati – continua Giugni – e da tempo abbiamo chiesto di intervenire, altro problema è quello dell’alta velocità: Prato continua a restare esclusa da un percorso importante, anche nell’ottica del turismo."



