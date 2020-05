11.05.2020 h 14:31 commenti

Stava trasportando 30 kg di cocaina il corriere bloccato nel parcheggio dell'Esselunga

Si tratta di un incensurato di 32 anni che sabato ha dato vita ad un rocambolesco inseguimento durante il quale sono stati esplosi alcuni colpi di pistola. Sequestrati anche 140mila euro in contanti mentre il valore della droga ammonta a circa tre milioni

Trenta chili di cocaina, valore sul mercato al dettaglio circa 3 milioni di euro. E' quanto nascondeva nel portabagagli della sua auto l'uomo che sabato 9 maggio ha dato vita ad un inseguimento da film tra via Roncioni e via Fiorentina fuggendo all'alta intimato da una pattuglia di motociclisti della polizia ( LEGGI ).L'uomo, albanese di 32 anni, incensurato, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di sostanza stupefacente. Gli agenti della Squadra mobile hanno sequestrato anche 170mila euro in contanti, in parte trovati nascosti nella carrozzeria della macchina, una Volkswagen Passat, e in parte nell'abitazione del trentaduenne.I poliziotti hanno intimato l'alt in via Roncioni e l'uomo si è fermato per poi ripartire a tutta velocità quando gli è stato chiesto di aprire il portabagagli. Subito ne è scaturito un inseguimento nel corso del quale l'albanese non solo ha messo in pericolo passanti e automobilisti, ma ha cercato più volte di mandare fuori strada gli agenti in moto. Uno di loro, per difendersi, ha esploso un colpo di pistola all'altezza delle ruote dell'auto colpendone una, cosa che ha costretto l'uomo a rallentare e a imboccare il parcheggio coperto dell'Esselunga di via Fiorentina e, da qui, a proseguire la corsa a piedi. Una corsa durata pochissimo perché nel frattempo la zona si era riempita di volanti.Nella macchina è stato trovato il grosso quantitativo di cocaina: 30 chili divisi in 26 panetti e 140mila euro; altri 30mila euro e 6 telefonini sono stati trovati nell'appartamento dell'albanese che ora è rinchiuso nel carcere della Dogaia.