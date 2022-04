05.04.2022 h 15:30 commenti

Stava guidando con un tasso alcolemico quattro volte sopra il limite: via la patente e l'auto

Protagonista un 48enne che domenica sera è rimasto coinvolto in un banale incidente a Figline. Gli agenti della polizia municipale lo hanno anche denunciato per guida in stato di ebbrezza

Guidava sotto effetto di alcol ed è rimasto coinvolto in un incidente la sera di domenica 1 aprile, intorno alle 23 in via di Cantagallo a Figline. Per questo motivo un pratese di 48 anni si è visto ritirare la patente dagli agenti del reparto Sinistri Stradali della polizia municipale che lo hanno anche denunciato per guida in stato di ebbrezza e hanno sottoposto a sequestro la sua auto.

Gli agenti sono intervenuti la sera di domenica inizialmente per dare aiuto a due automobilisti coinvolti in un piccolo incidente, accaduto dopo una manovra di uscita da un parcheggio. Oltre a verificare i lievi danni delle due auto, gli agenti hanno poi accertato che uno dei coinvolti, che non voleva fornire all'altro i propri dati assicurativi, era in un evidente stato di ebbrezza. L'uomo è stato quindi condotto al Comando e sottoposto alla prova con etilometro, che ha evidenziato nel suo sangue un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite di legge.