27.06.2023

Statuto Fondazione, anche il Tribunale civile dà torto ai soci guidati dall'avvocato Giovannelli

I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese di giudizio. A dicembre è prevista la decisione del Consiglio di Stato che aveva "congelato" tutto in attesa della decisione del giudice civile

La guerra interna a suon di carte bollate sulle modifiche allo statuto della Fondazione Cassa di Risparmio, segna una nuova battaglia vinta per chi nel 2020 ha voluto quelle modifiche e per chi oggi ne è espressione. Il Tribunale di Prato ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di soci, capitanato dall’avvocato Mauro Giovannelli, dichiarandolo inammissibile. Ricorrenti che sono anche stati condannati al pagamento delle spese di giudizio.Un sentenza che pesa moltissimo sul risultato finale di questo scontro in cui si intrecciano questioni civili a questioni amministrative.Lo scorso maggio infatti, il Consiglio di Stato a cui si sono rivolti gli stessi ricorrenti impugnando la sentenza del Tar della Toscana che gli aveva dato torto, ha fatto slittare la propria decisione a dicembre per attendere la decisione del giudice civile. Pur sottolineando che le due impugnazioni non presentano un rapporto di pregiudizialità, l'organo di secondo grado della giustizia amministrativa, infatti, ha ritenuto opportuno acquisire l’esito del giudizio civile perché nel caso fossero state accolte le tesi dei ricorrenti sui vizi “radicali” della delibera (quella assembleare contenente le modifiche allo statuto approvata dal Mef), la stessa non avrebbe più avuto l’efficacia necessaria per operare le modifiche allo Statuto. Tesi che ieri è stata rigettata dal Tribunale di Prato. A questo punto il Consiglio di Stato può esprimersi nel merito del ricorso sugli aspetti di propria competenza, ossia quelli amministrativi, rispetto alla sentenza del Tar.Soddisfatti gli attuali vertici della Fondazione, frutto di quelle modifiche statutarie. “Una ulteriore conferma che il processo che ha portato alle modifiche dello Statuto – si legge in un comunicato - si è svolto nel rispetto delle regole e nell’interesse della comunità pratese viene dalla sentenza del Tribunale di Prato, emessa ieri dal giudice istruttore dottor Michele Sirgiovanni, che respinge il ricorso presentato”. La presidente Diana Toccafondi aggiunge: “Dopo la pronuncia favorevole del Tar che aveva respinto il ricorso in sede amministrativa, questa sentenza costituisce un ulteriore passo importante che va nella giusta direzione e riconosce anche in ambito civile la correttezza dello sforzo fatto, nel corso del mandato della presidenza di Franco Bini, per dotare la Fondazione di uno Statuto che ne consentisse la piena operatività a sostegno del territorio”.Tra i punti contestati dai ricorrenti l’allargamento dell’assemblea dei soci nominati dagli enti, il divieto di delega, l’eliminazione della figura dei soci a vita, l’ampliamento del consiglio d’indirizzo lasciando inalterata la quota di competenza dell’assemblea.