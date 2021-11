02.11.2021 h 11:02 commenti

Stati generali salute, il tour del Pd approda a Prato con un incontro in Provincia

L'appuntamento è domani alle 15, organizzato dalla consigliera regionale Ilaria Bugetti. Interverranno amministratori locali, operatori sanitari, rappresentanti di impese sociali e del terzo settore

In vista degli “Stati generali della salute in Toscana”, evento previsto per il mese di novembre e che servirà a definire le politiche del settore per i prossimi anni, la consigliera regionale del Pd e presidente della commissione Sviluppo economico, Ilaria Bugetti ha organizzato un pomeriggio di discussione a Prato, per portare il contributo della città e della provincia al percorso di proposta e di partecipazione promosso dalla Regione.

L’appuntamento è per domani mercoledì 3 novembre, dalle 15, presso la sala consiliare della Provincia in via Ricasoli, 25. "In preparazione degli Sati generali della Salute – spiega Bugetti – il Consiglio regionale, attraverso il lavoro della commissione Sanità ha dato vita negli ultimi mesi ad un processo partecipativo coinvolgendo cittadini, associazioni, operatori sanitari, professionisti, amministratori locali, al fine di fare emergere idee e proposte grazie alle quali delineare i principali obiettivi delle politiche regionali in ambito socio-sanitario. La consultazione ha registrato quasi 200 contributi arrivati sull’apposito portale web. Come gruppo Pd in Consiglio regionale abbiamo deciso di offrire un ulteriore nostro originale contributo, portando la consultazione sui territori. Al centro del dibattito ci saranno i temi della medicina territoriale e della rete ospedaliera. Sono certa che dalla provincia di Prato arriveranno proposte e suggerimenti utili ad arricchire il percorso regionale".

Il programma del’evento di domani a Prato prevede un’introduzione di Ilaria Bugetti e gli interventi di amministratori locali, operatori sanitari, rappresentanti di impese sociali e del terzo settore. Le conclusioni sono affidate ad Enrico Sostegni, presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale. Il dibattito si svolgerà nel rispetto della normativa anti-Covid.