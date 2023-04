02.04.2023 h 11:03 commenti

Stati Generali del Lavoro, buona la prima: oltre 250 partecipanti all’evento organizzato dal Pd Prato

Successo per l'iniziativa organizzata al Circolo di Iolo. Per tutto il giorno si è discusso intorno ai sette tavoli tematici aperti non solo agli iscritti ma anche alle associazioni, ai sindacati, alle categorie. Il segretario Biagioni: "Vogliamo immaginare un mondo del lavoro diverso"

Oltre 250 i partecipanti agli Stati Generali del Lavoro organizzati ieri, sabato 1 aprile, al Circolo di Iolo dal Pd. Un’intera giornata di lavori suddivisi in 7 tavoli aperti non solo agli iscritti ma anche alle associazioni, ai sindacati, alle categorie e soprattutto a chiunque volesse portare delle proposte relative al mondo del lavoro. I lavori, aperti dal segretario Marco Biagioni, dal responsabile Lavoro Aksel Fazio, dalla consigliera regionale Ilaria Bugetti, dal sindaco di Prato Matteo Biffoni e dal presidente della Provincia Simone Calamai, hanno visto a conclusione anche la partecipazione del segretario regionale Emiliano Fossi. “La grande partecipazione ci dice che occorreva fermarsi a parlare, guardandosi in faccia, di un tema così. In tutte le sue declinazioni. Oggi tante realtà diverse si sono messe in connessione con un intento comune e c’è anche molta aspettativa nei confronti di quelli che saranno i prossimi passi - spiega il responsabile Lavoro del Pd, Aksel Fazio - la finalità è quella di costruire attorno a dei valori identitari ben saldi, una proposta politico-amministrativa coerente. Le idee emerse saranno oggetto di ulteriore approfondimento e ci sarà presto una restituzione”. “Abbiamo chiamato a raccolta le migliori esperienze del nostro territorio per sfidarci a immaginare un mondo del lavoro diverso, dove transizione ecologica e digitale devono andare di pari passo con equità sociale e diritti delle persone - conclude Marco Biagioni - Prato è un territorio straordinario, che ha fatto del lavoro la propria storia e che ha tanto da dire. Qui noi possiamo essere un laboratorio italiano ed europeo”.

Edizioni locali collegate: Prato

