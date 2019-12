10.12.2019 h 18:11 commenti

Stasera la fiaccolata per i diritti dell'uomo, i sindaci del Pratese a Milano per la "scorta civile" alla senatrice Segre

Ricorre oggi il 71° anniversario della Dichiarazione universale per dire basta a tutti gli atti di barbarie. Trasferta in Lombardia per Biffoni, Calamai, Puggelli, Bosi e Morganti insieme ad altri 600 primicittadini di tutta Italia

Partirà stasera, martedì 10 dicembre, alle 21 da piazza del Comune la Fiaccolata in occasione del 71° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 1948, approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per dire basta a tutti gli atti di barbarie, in seguito a due guerre mondiali che costarono la vita a milioni di persone. L'evento è organizzato, in ambito della festa della Toscana, dal Comune di Prato, dal Consiglio Regionale della Toscana e dalla Provincia di Prato e vi parteciperanno, con i propri Gonfaloni, tutti i Comuni dell'area pratese. E proprio oggi martedì 10 dicembre il sindaco Matteo Biffoni, insieme ai sindaci di Vaiano e Vernio Primo Bosi e Giovanni Morganti, a quello di Montemurlo Simone Calamai e a quello di Poggio a Caiano Francesco Puggelli è a Milano tra i 600 sindaci provenienti da tutta Italia per la "scorta civile" per la senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz, oggi sotto scorta a causa di ripetute minacce antisemite.

