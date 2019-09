12.09.2019 h 10:09 commenti

Stasera a Villa Giamari il sound di "Jacopo Belli e i 101 sensi"

La band proporrà i brani del nuovo disco prossimo all'uscita, "Supermondiale". Ai partecipanti sarà offerta la versione demo. L'ingresso è gratuito

Questa sera, giovedi 12 settembre, "Jacopo Belli e i 101 sensi" si esibiranno alle ore 21 al giardino di villa Giamari a Montemurlo. La band, capitanata proprio da Jacopo Belli alla voce, sarà accompagnato da Roberto D’Anna e da Edoardo Lippini.

Dopo alcune date del tour "in ferie " che li vedrà impegnati fino a fine ottobre, i musicisti dell'area metropolitana toscana tornano suonare in un live ricco di ospiti e di sorprese. Naturalmente l'ingresso sarà libero e gratuito.

Spazio ai brani del loro nuovo disco prossimo all'uscita, "Supermondiale", dal taglio social-rock molto attuale e contemporaneo in cui critica politico-sociale, precariato, sogno e utopia si fondono in un disco irriverente. Sorpresa nella sorpresa: sarà presentata una versione demo dell'album che verrà offerta al pubblico. Il disco uscirà integralmente con 20 tracce di sound inedito e fresco per l'inizio di ottobre con l'etichetta discografica indipendente "Hydra music " su tutti i digital Store.