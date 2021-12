28.12.2021 h 11:33 commenti

Stangata sui costi della depurazione: Gida prevede aumenti fino al 50% per privati e aziende

La decisione presa dal consiglio d'amministrazione e dall'assemblea dei soci della partecipata a causa del caro bollette energetiche

Le tariffe di Gida per la depurazione potrebbero aumentare, nel 2022, fino al 50%. L'aumento riguarderà sia le aziende sia i privati.

La decisione è stata presa dal consiglio di amministrazione e dell'assemblea dei soci della partecipata che si sono trovati costretti a deliberare ed inserire nel bilancio previsionale per l’anno 2022 un sensibile aumento delle proprie tariffe a causa del caro bolletta. Negli ultimi undici mesi, da gennaio a novembre 2021, il costo dell’energia elettrica è aumentato del 100%, mentre il costo del metano è addirittura triplicato (+300%).

A meno che i prezzi sul mercato del gas, del carburante e delle altre fonti di energia non tornino su livelli più accettabili ed in linea con le quotazioni dello scorso gennaio, quindi, il prossimo anno sono previsti aumenti in tariffa fino anche del 50% per le aziende e i privati cittadini che normalmente si rivolgono all’azienda di depurazione pratese. Tutti gli utenti sono già stati avvisati direttamente da Gida, che continuerà a garantire i suoi servizi malgrado il recente riacutizzarsi della pandemia.

“Ci dispiace di essere stati costretti a prevedere un aumento delle tariffe nel 2022, ma è stata una scelta forzata, dovuta a cause esterne che non dipendono dalla nostra volontà. Gida è una azienda ad alto consumo energetico e risente, come e più di qualsiasi azienda, delle oscillazioni dei prezzi di energia e materie prime – commenta il presidente di Gida, Alessandro Brogi -. Ci auguriamo che la situazione attuale sia solamente transitoria e auspichiamo che a tutti i livelli venga fatto il possibile per far tornare i prezzi di energia e materie prime a livelli compatibili con le esigenze di un qualsiasi sistema produttivo e industriale. Le previsioni, però, indicano un prezzo dell’energia elettrica pari a circa 0,235€/kwh e per il metano pari a circa 0,70 €/mc, con un aumento rispetto alle previsioni del 2021 rispettivamente del 60% per l’energia e del 135% per il metano”.